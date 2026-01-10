Лунный гороскоп на 12-18 января: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 12 по 18 января.

Понедельник 12 января

День мощной негативной энергетики, которая может нарушить душевное равновесие. Нежелательно выяснять отношения с близкими людьми, это может привести к серьезной и долговременной ссоре, а в некоторых случаях и к расставанию. Не рекомендуется также вмешиваться в чужие конфликты и позволять себе язвительные замечания и рискованные шутки в адрес окружающих.

Вторник 13 января

День, когда можно ставить перед собой цели, какими бы серьезными они ни были. Но, прежде чем начать двигаться в намеченном направлении, необходимо решить все начатые ранее, но до сих пор незавершенные дела и проекты, в противном случае они будут тормозить активную деятельность. .

Среда 14 января

День лени и апатии, которые могут поколебать любой энтузиазм и одолеть даже самых активных людей. Несмотря на разгар рабочей недели, необходимо провести его в покое и уединении, заменив действия размышлениями — как профессионального, так и личного толка.

Четверг 15 января

День негативной энергетики, следствием которой могут стать ые ссоры и конфликты. Уязвимой становится психика: человек легко может впасть в депрессию и потерять уверенность в себе или, наоборот, стать чересчур самоуверенным, самодовольным и чванливым. И то, и другое негативно скажется на отношениях с близкими — и не очень — людьми.

Пятница 16 января

День, когда — несмотря на преддверие уик-энда — можно начинать любые профессиональные проекты: для них сложатся благоприятные условия. Малозначительные дела — как профессионального, так и личного свойства — нужно отложить. Зато можно составлять планы на будущее — сегодня мы будет мыслить стратегически, то есть, ясно видеть, как перспективы, так и цели их достижения.

Суббота 17 января

День, когда звезды возвращают нас к реальности: необходимо строить планы на будущее и, как следствие, приступать к их реализации в настоящем. Можно также заниматься земными делами: покупать и продавать недвижимость, наводить порядок в доме или на рабочем столе.

Воскресенье 18 января

День благоприятен для планирования новых дел: необходимо тщательно взвесить и просчитать все «за» и «против», чтобы впоследствии — через два-три дня — приступить к воплощению проектов в жизнь в полной уверенности в том, что все они удадутся на «отлично». А вот начинать их сегодня не стоит — во-первых, время для активных действий еще не пришло, а во-вторых, на календаре неподходящий для работы день — воскресенье.

