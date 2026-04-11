Лунный гороскоп на 13-19 апреля: что рекомендуется делать в каждый день недели

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 13 по 19 апреля.

Понедельник 13 апреля

Один из самых пассивных дней лунного календаря, когда активные действия возможны только в случае крайней необходимости, в остальном от них следует лучше воздержаться. Нельзя приступать к работе над новыми проектами — ни к чему кроме убытков они не приведут, поэтому нужно завершать те, которые были начаты ранее. Также важно отказаться от спешки во всех отраслях жизни, избегать перенапряжения и негативных эмоций, которые могут привести к нервным срывам.

Вторник 14 апреля

Один из самых опасных дней лунного календаря, характеризующийся бессмысленной суетой и повышенной конфликтностью. Нельзя расходовать ценные ресурсы — время и силы — на бессмысленные и бесполезные занятия — например, пустые разговоры и споры. Можно заниматься домашними делами — особенно теми, которые давно ждали своего часа.

Среда 15 апреля

День, когда на первый план выходит интуиция — именно с ее помощью нужно решать любые вопросы, какой бы жизненной сферы они ни касались. Но особенно важно использовать ее, разгадывая тайны, которые помогут найти выход из застарелой и проблематичной жизненной ситуации. Выяснение отношений с близкими — и, особенно, любимыми — людьми желательно перенести на другое время, когда вероятность конфликтов значительно уменьшится.

Четверг 16 апреля

Гармоничный, светлый и энергетически сильный лунный день, когда самое важное — ничего не разрушать. Причем, касается это как материальных предметов, так и отношений с другими людьми. Нельзя повышать тон, грубить, обижать и оскорблять окружающих, потому что это может нарушить царящее во Вселенной равновесие. В это время возможно духовное прозрение, благодаря которому человек поймет что-то очень важное — возможно, даже судьбоносное — для себя.

Пятница 17 апреля

День, который становится основой для всего последующего лунного месяца, когда можно закладывать позитивную программу на будущее. Для этого важно делать только добрые дела и никому не желать зал, сохраняя свои помыслы и намерения в чистоте. Можно составлять планы на будущее, включая в них откровенно фантастические пункты: любое желание, загаданное в это время, может сбыться.

Суббота 18 апреля

День, когда можно — и нужно! — воплощать в жизнь планы, составленные накануне. Правда, слишком торопиться с этим не стоит — лучшим для действий временем станет вторая половина дня, когда силы — как моральные, так и физические — начнут постепенно прибывать. Не стоит забывать и о том, что на календаре выходной: можно устраивать небольшие праздники с застольями, встречаться с друзьями, отдыхать на природе, а вот дальние поездки лучше отложить хот бы на пару дней.

Воскресенье 19 апреля

Время мощного энергетического всплеска, который не только дает возможность совершать важные поступки, но и таит в себе определенную опасность, связанную с самыми разными жизненными сферами, поэтому очень важно быть настороже. От дел по дому, несмотря на выходной, нужно отказаться, зато может заниматься любыми видами спорта — в том числе и теми, которые требуют повышенной физической нагрузки. А вот объяснение с любимым человеком ни к чему хорошему не приведет — лучше перенести его на другое время.

Читайте также: