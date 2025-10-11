Лунный гороскоп на 13-19: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 13 по 19 октября.

Понедельник-вторник 13-14 октября

23 лунный день, которые продлится двое календарных суток, опасен конфликтами в отношениях между людьми. Астрологи считают, что именно в это время мы чаще всего склонны лгать, изменять любимым и предавать тех, кто нам близок и дорог. Возможно, зная об этом заранее, можно будет сдержать свои инстинкты и непоправимых последствий — в виде разрыва прочной и счастливой связи — удастся избежать

Среда 15 октября

Нынешний день благоприятен для реализации серьезных проектов, но — при одном условии: если вы все предыдущее время работали над подготовкой, в противном случае рассчитывать на успех не придется. Отношения между людьми будут доброжелательными, так что ссор и конфликтов можно не опасаться.

Четверг 16 октября

День благоприятен постановки целей на ближайшее будущие и разработки стратегии и тактики их достижения. Но, прежде чем начать двигаться в намеченном направлении, необходимо решить все начатые ранее и до сих пор незавершенные дела, в противном случае они будут затруднять работу и добиться успеха не удастся.

Пятница 17 октября

День, когда нельзя тратить драгоценное время впустую. Несмотря на финал рабочей недели, необходимо избегать пустых разговоров по телефону и общения в мессенджерах социальных сетей. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­О каждой потерянной даром в этот день минуте впоследствии придется пожалеть.

Суббота 18 октября

День, когда звезды возвращают от грез и фантазий в реальность, обращая внимание на проблемы, которые нужно решать. В связи с этим строить планы на будущее и, несмотря на субботу, приступать к их реализации в настоящем. Можно — и это логично для выходного дня — наводить порядок на приусадебном участке, подготавливая его к зиме, а также покупать и продавать недвижимость.

Воскресенье 19 октября

День, когда не рекомендуется сдерживать эмоции, какого бы характера — позитивного или негативного — они ни были. В это время можно — и нужно — выплескивать свой негатив — разумеется, делать это желательно способами, которые не нанесут вреда ни нам самим, ни окружающим нас людям. Также очень важно соблюдать осторожность: не стоит ходить в одиночестве по безлюдным улицам в темное время суток и доверять незнакомым людям — как известно, кто предупрежден, тот вооружен.