Лунный гороскоп на 13-19 июля: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с .13 по 19 июля

Понедельник 13 июля

Один из самых чистых и светлых дней лунного месяца, когда «прорастает» все, что было «посажено» в предыдущие тридцать дней: добрые дела дадут хорошие всходы — и наоборот, поэтому можно будет сделать вывод о том, под каким знаком — света или тьмы — человек прожил последний месяц. Можно отправляться в поездки и путешествия — они пройдут успешно и принесут массу приятных эмоций.

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Вторник 14 июля

Неоднозначный день, который условно делится на две половины. С утра нас могут преследовать фобии и страхи, из-за которых не только всерьез испортится настроение, но и довести до депрессии. К счастью, уже к обеду негатив развеется как дым — вторая половина дня окажется на редкость счастливой и безоблачной. Единственное, чего в это время будет не хватать, так это сил и энергии, поэтому браться за реализацию значимых проектов не стоит, а вот планировать их не только можно, но и нужно.

Среда 15 июля

День, когда нужно составлять планы на будущее и получать новые — необходимые для жизни и работы — знания. Сегодня можно задавать окружающим любые — разумеется, максимально тактичные — вопросы, они дадут на них правдивые ответы и дадут полезные советы. Самая неприятная черта нашего характера, которая может дать о себе знать, — жадность, ее необходимо бороться всеми возможными способами.

Четверг 16 июля

День появления первых «всходов» проектов, которые были начаты в начале лунного месяца, — они начнут приносить свои результаты: уву позитивные, так и негативные. Любые — даже очень смелые — начинания сделает возможными энергия, которой нам в этот день хватит на все. Главное, направлять ее в нужное — продуктивное — русло, а иначе он, вырвавшись наружу, начнет руководить нами — куда это в результате заведет, не знает никто.

Пятница 17 июля

День, когда нас буквально на каждом шагу могут подстерегать соблазны самого разного характера. Многим предстоит сделать трудный выбор между добром и злом, при этом последнее может показаться куда более притягательным, поэтому переход на его сторону — во всяком случае, на первый взгляд — представится легким и приятным. Вся ответственность за выбор ложится на каждого человека, главное — впоследствии о нем не пожалеть.

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Суббота 18 июля

День, когда у любого — даже самого слабого и анемичного — человека энергия будет бить через край, придавая силы — как физические, так и моральные. Однако ощущение всесильности окажется обманчивым: свои возможности необходимо тщательно рассчитывать и дозировать, тогда их хватит на выполнение запланированных задач, даже если они коснутся — как и положено в выходной — всего лишь домашней работы.

Воскресенье 19 июля

День, когда необходимо поступать твердо и решительно — любые сомнения и колебания не позволят даже подступиться к поставленной цели, какой бы сферы — скорее всего, личной — она ни касалась. Если что-то не складывается или складывается не так, как хотелось бы, необходимо «отмотать» ленту своих действий назад и понять, что в свое время привело к ошибке: исправив ее, можно будет двигаться дальше. Время также благоприятно для встреч со старыми друзьями — общение с ними принесет не только удовольствие, но и пользу.

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