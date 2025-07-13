Лунный гороскоп на 14-20 июля: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь, можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 14 по 20 июля

Понедельник 14 июля

День, в течение которого, как правило, приносит перелом в настроении. При этом, меняется оно не в лучшую сторону, а вместе с ним уходит и уверенность в своих силах, что негативным образом отражается, прежде всего, на профессиональной деятельности. Тем не менее, бездельничать не рекомендуется категорически — важно найти какое-то занятие, которое не даст разгуляться грустным мыслям.

Вторник 15 июля

День мощной энергетики, которая подталкивает к активным действиям, что благоприятно для начала рабочей недели. Можно принимать важные житейские и профессиональные решения, но при этом нельзя от них отказываться: так, очень важно сохранить отношения с близким человеком, даже если расстаться с ним будет проще. Также в любой ситуации необходимо поступать по справедливости, даже если такой поступок, как нам покажется, будет идти вразрез с нашими интересами — впоследствии станет ясно, что это не так.

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Среда 16 июля

День, когда нельзя ничего разрушать — рано или поздно за такой поступок придется отвечать, поэтому желательно сосредоточиться на созидательных процессах. Любая деятельность — в особенности творческая — будет вознаграждена по достоинству во всех отношениях — и моральном, и материальном. Тем, у кого не ладятся отношения с близким человеком, звезды советуют поговорить с ним, озвучив все свои подозрения и сомнения: это даст нужный результат.

Четверг 17 июля

День ярко выраженно негативной энергетики, когда для поддержания хорошего настроения придется прилагать значительные усилия. Необходимо соблюдать умеренность во всем — особенно это касается питания, на которое необходимо обратить особое внимание, поскольку любое переедание чревато не только негативным влиянием на внешность, но и серьезным недомоганием.

Пятница-суббота 18-19 июля

24-й лунный день, который растянется на двое календарных суток, обладают мощной космической энергией, которую нежелательно тратить впустую ы.

Несмотря то, что один из них выпадает на выходной, можно — и нужно — осуществлять глобальные проекты, которые давно ждали своего часа — их воплощение в жизнь окажется максимально перспективным и результативным. Если на повестке дня таких проектов нет, необходимо заняться составлением планов на будущее — сегодня цели и средства их достижения удастся определить наилучшим образом.

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Воскресенье 20 июля

День упадка сил — как физических, так и моральных, который желательно провести в максимально спокойном режиме. С деньгами важно обращаться максимально бережно — необходимо включить режим разумной экономии и не тратиться на лишнее. Желательно также — разумеется, по возможности — не выделяться из общей массы окружающих нас людей: нынешний день — время серых кардиналов, а не ярких и харизаматичных личностей, которые — в случае чего — первыми попадут под удар.

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