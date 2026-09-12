Лунный гороскоп на 14-20 сентября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — 14-29 сентября.

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Понедельник 14 сентября

День, когда всем нам придется выбирать между добром и злом –избежать этого не получится. От принятого решения во многом зависит наше ближайшее будущее — своим решением и своим предпочтением мы закладываем программу своей жизни на месяцы, а то и годы вперед, поэтому очень важно проявлять мудрость и соблюдать осторожность.

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Вторник 15 сентября

День, когда решительные действия приведут к кардинальным профессиональным и жизненным переменам. Тем не менее, как ни парадоксально это прозвучит, двигаться вперед необходимо постепенно, а спешить — не торопясь. Резких движений в это время лучше не делать, каждый шаг должен быть продуман и рассчитан, только в таком случае удастся обойтись без проблем, которые возможны в любом другом случае.

Среда 16 сентября

Нынешний день астрологи считают временем любви, когда нежелательно открыто выражать свое недовольство. Особенно запрет касается отношений с близкими людьми: семьей — любимыми, родителями и детьми — и друзьями. Не стоит также жаловаться на судьбу: если принять все, как есть, звезды отнесутся к нам благосклонно и помогут сделать жизнь лучше.

Четверг 17 сентября

День, когда любые — сказанные нарочно или нечаянно — слова материализуются практически мгновенно, облегчая или, наоборот, осложняя нашу жизнь. Поэтому, необходимо тщательно взвешивать и контролировать все, что человек говорит, чтобы вместо ожидаемого и желаемого не получить то, что совсем не нужно.

Пятница 18 сентября

День радикальных — революционных — перемен, которые коснутся как самого человека, так и всех –без исключения — сфер его жизни. Так устроен наш мир, что на смену старому всегда приходит новое, и к этому нужно относиться с пониманием. К тому же, отказавшись от непривычного, но многообещающего шанса, можно многое потерять, а согласившись рискнуть — приобрести, так что решение в любом случае остается за каждым из нас.

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Суббота 19 сентября

Девиз нынешнего дня — повышенная осторожность, которую необходимо соблюдать во всех сферах жизни. Как правило, в это время астрологи советуют не покидать стен родного дома, что в выходной сделать гораздо легче, чем в будний день. Особенно нежелательно общаться при этом с людьми, от которых не знаешь, чего ожидать — например, неадекватных личностях или тех, кто находится под влиянием алкоголя.

Воскресенье 20 сентября

День, когда — в выходной это не составит для нас труда — необходимо уделить хотя бы частичку своего внимания близким людям — прежде всего, семье. Важно помнить, что такое общение нужно не столько нашим близким, хотя они конечно же, в нем нуждаются, сколько нам самим: душевное тепло, а вместе с ним и ценный совет, мы можем получит ь только от родных и любимых людей — необходимо воспользоваться такой возможностью.

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