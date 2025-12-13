Лунный гороскоп на 15-21 декабря: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Реклама

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 15 по 21 декабря.

Понедельник 15 декабря

Календарная неделя начинается не с самого легкого лунного дня — это время, когда упадок сил, апатию и депрессию в большей или меньшей степени ощутят все без исключения. Не стоит заставлять себя работать через силу, толку от этого все равно не будет, если есть хоть малейшая возможность, имеет смысл дать себе отдохнуть: погулять в сквере или на берегу водоема, почитать и даже помечтать в свое удовольствие.

Вторник 16 декабря

На смену сложному дню лунного календаря приходит олин из самых чистых и светлых дней лунного месяца, во время которого табу является грубость и общение в позиции силы. Необходимо избегать ссор и скандалов, но, если уж конфронтация произошла, не стоит доводить ее до критической точки — лучше отшутиться и, таким образом, сгладить ситуацию.

Реклама

Среда 17 декабря

День, даст ответы на все важные вопросы, но только в том случае, если искать не вовне, а внутри себя. В любой ситуации звезды рекомендуют прислушиваться к интуиции, которая сегодня будет особенно сильна. Нежелательно торопиться в решении профессиональных вопросов — совершенные впопыхах ошибки впоследствии придется переделывать.

Четверг 18 декабря

Спокойный и благоприятный во всех отношениях день, когда нежелательно не только ссориться и конфликтовать, но и просто повышать голос — звезды рекомендуют провести его в тишине, покое и умиротворении. Обиды, нанесенные в это время, будут еще долго нарушать моральное равновесие в отношениях с людьми.

Пятница 19 декабря

Нынешний лунный день подвергает ас испытаниям негативом — плохим настроением, депрессией, а, возможно, недомоганиями. Физические и моральные силы могут оказаться на исходе, а нервная система — на пределе. Чтобы ослабить отрицательное влияние дня, нужно остаться дома и максимально сократить общение с людьми, и тогда уже завтра все изменится к лучшему.

Суббота 20 декабря

День, когда, несмотря на выходной, сил для активных действий категорически не хватает, а вот заниматься планированием не только можно, но и нужно — оно окажется удачным. Единственное условие, которое важно соблюсти в таком случае: нужно оставить свои намерения при себе и не делиться планами с окружающими — со словами может уйти энергия, необходимая для осуществления планов.

Реклама

Воскресенье 21 декабря

Нынешний день в энергетическом плане четко разделится на две части: он начнется с повышенной эмоциональности и раздражительности, но уже после обеда сменится энтузиазмом, которую звезды советуют использовать для активного отдыха: занятий спортом и прогулок быстрым шагом. Также очень важноуделить внимание детям — особенно, подросткам, чтобы впоследствии не жалеть об упущенных педагогических возможностях.