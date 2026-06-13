Лунный гороскоп на 15-21 июня: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

Можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 15 по 21 июня.

Понедельник 15 июня

День, когда сил –как физических, так и моральных — у нас немного, поэтому нежелательно тратить их на серьезные и трудоемкие дела, от активных действий также необходимо отказаться. Зато можно и нужно планировать свое будущее — как профессионального, так и личного свойства. Можно также продолжать уже начатые дела — их удастся успешно довести до логического конца.

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Вторник 16 июня

День, когда повышается физическая активность, а вместе с ней растет и эмоциональность, зачастую приводящая к раздражительности и даже агрессивности, которая может внести серьезный разлад в наши отношения с окружающими. Деловые переговоры, назначенные на сегодняшний день, будут успешными только в том случае, если они пройдут в неформальной обстановке — официоз не позволит партнерам с доверием отнестись друг к другу и заключить соглашение. Удачными будут покупка и продажа движимого и недвижимого имущества — домов, квартир и автомобилей.

Среда 17 июня

День, когда нам, хотим мы того или нет, приходится выбирать между добром и злом, и только от самого человека зависит, на чьей стороне он окажется. Свет и тьма будут обладать примерно одинаковой силой, поэтому их стремление получить контроль над душой каждого из нас — из-запитает сил — успехом не увенчается, и только наше решение сыграет решающую роль. Настроение в это время будет негативным, появится нетерпимость по отношению к окружающим людям, возрастет вероятность ссор — к счастью, уже к вечеру напряжение этого дня пойдет на спад.

Четверг 18 июня

День, когда не стоит приступать к новым делам — необходимо сначала завершить старые, иначе они будут мешать двигаться вперед. Окружающие люди не готовы искать консенсус и идти на уступки, поэтому для переговоров — как профессионального, так и личного свойства — время неподходящее, их лучше перенести. Результатом романтического свидания станет укрепление отношений, поэтому назначать их на этот день и можно, и нужно.

Пятница 19 июня

День, когда обостряется интуиция: именно к ней, а не к доводам логики и разума необходимо обращаться, отвечая на важные — как жизненные, так и профессиональные — вопросы. Особенного успеха удастся достичь в финансовой сфере, таланты в которой проявятся даже у тех, кто от рождения не обладает такого рода способностями.

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Суббота 20 июня

Любой поступок, совершенный в этот день, обязательно принесет добро — как самому человеку, так и другим людям. А вот зло сегодня не стоит делать не при каких условиях, даже если будет казаться, что другого выхода нет. В самом скором времени оно вернется бумерангом, поэтому прежде чем совершить подобное, необходимо несколько раз подумать и только потом действовать. Также нежелательно лгать — обман обернется против своего «автора».

Воскресенье 21 июня

День, когда можно избавиться от собственных недостатков, превратив их в достоинства. В это время рекомендуется пересмотреть результаты своей деятельности и оценить собственные возможности по справедливости, определив, достаточно их для достижения поставленной цели или нет. При утвердительном ответе на этот вопрос необходимо активизироваться и начать действовать, при отрицательном — подумать, каким образом можно приумножить их количество.

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