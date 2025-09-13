Лунный гороскоп на 15-21 сентября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 15 по 21 сентября.

Понедельник-вторник 15-16 сентября

24-й лунный день, который растянется почти на двое календарных суток, отличает мощная лунная энергия. Идеальное время для воплощения в жизнь грандиозных — наполеоновских — планов. Не стоит скромничать: проекты, которые предстоит воплотить в жизнь, должны быть по-настоящему колоссальными. Если взяться за них именно в эти дни, обстоятельства для их реализации сложатся максимально благоприятно.

Среда 17 сентября

Довольно напряженный день, в течение которого конфликты могут возникать постоянно, большинство из них — без видимых причин. Если принимать участие хотя бы в некоторых из них, можно потерять энергию, предназначенную для сугубо мирных целей — профессиональных задач, личной жизни и домашних хлопот. Не стоит принимать важные решения, от которых зависит будущее: сегодня же велика вероятность того, что мы необъективно оценим обстоятельства и, в результате, придем к ошибочному выводу.

Четверг 18 сентября

День, когда можно начинать любые — даже самые сложные — профессиональные проекты: для их воплощения в жизнь сложатся максимально благоприятные условия. С малозначительными делами — как профессионального, так и личного свойства — нужно подождать: не стоит тратить на них драгоценное время. Необходимо также составлять планы на будущее — сегодня вы будете стратегически мыслить и ясно видеть, как перспективы, так и способы их достижения.

Пятница 19 сентября

Нынешний день звезды не рекомендуют тратить на решение рутинных — прежде всего, бытовых — вопросов, нужно посвятить день решению духовных проблем, которые есть у каждого человека. Поскольку собственными силами с ними справиться не удастся, нужно, как советуют в таких случаях психологи, «отпустить» затруднения и подождать, пока Вселенная сама — без нашего участя — их разрешит: скорее всего, это произойдет очень быстро. ЭЭВ энергии недостатка не будет, тем не менее, звезды советуют ее экономить, отказавшись от дел, в которых нет особой важности.

Суббота 20 сентября

Спокойный и гармоничный день, в течение которого нежелательно не только ссориться и скандалить, но и просто повышать голос — любая агрессия, даже если она покажется нам оправданной, окажется наказуемой. Звезды рекомендуют провести время в тишине и состоянии душевного умиротворения. Обиды, нанесенные в этот день, будут долго нарушать моральное равновесие в отношениях между обидчиками и обиженными.

Воскресенье 21 сентября

День, когда можно — и нужно — строить планы на будущее, тщательно продумывая каждый их пункт. Мечтая — а это тоже является планированием — не стоит скромничать, желательно запрашивать у Вселенной по максимуму, тогда гарантированно можно будет получить хотя бы половину. А вот общаться с близкими людьми сегодня, как и накануне, нежелательно — начавшаяся в это время ссора окажется продолжительной и с серьезными последствиями. От активных действий тоже нужно отказаться — сил для них слишком мало, так что ничего добиться не удастся.