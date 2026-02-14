Лунный гороскоп на 16-22 февраля: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с16 по 22 февраля.

Понедельник 16 февраля

День, когда представителям всех знаков Зодиака, нужно быть готовыми к испытаниям, которые приготовила им Вселенная. Тем, кто не уверен в своей силе воли и выдержке, лучше, несмотря на понедельник, остаться дома и постараться н общаться с окружающими, особенно если от них можно ожидать какого-либо подвоха. Тем, кто все-таки вынужден будет выйти за порог, нельзя вступать в споры, участвовать в конфликтах, слушать слухи и сплетни, а также спорить с начальством — то может закончиться серьезными неприятностями. Плохое самочувствие также может стать следствием негативных лунных энергий, поэтому не стоит хвататься за таблетки — нужно просто переждать это время в тишине и покое.

Вторник 17 февраля

Нынешний день — граница двух лунных месяцев: первая его половина– финал предыдущего, вторая — начало нового. Поскольку силы — как физические, так и моральные — в это время будут находиться на нуле, астрологи рекомендую подводить итоги и составлять планы на будущее включая в него не только вполне реальные события, но и мечты — несмотря на всю их кажущуюся фантастичность, они вполне могут стать реальностью.

Среда 18 февраля

Можно продолжать работать над планами, которые надо будет воплощать в жизнь в течение всего последующего месяца, продумывая все нюансы и учитывая каждую деталь, какой бы незначительной она на первый взгляд ни казалась. Время также идеально подходит для обучения чему-то новому — одинаково хорошо будут усваиваться как знания, так и навыки. Помощь другим людям, оказавшимся в сложной житейской ситуации, является в этот ень хорошей приметой — добро в самом скором времени вернется обратно.

Четверг 19 февраля

День мощного прилива космической энергии, в течение которого нельзя бездействовать — обязательно нужно найти себе какое-то занятие. Также важно помнить, что в это время закладывается программа на весь последующий лунный месяц — нужно сделать все для того, чтобы она была позитивной: нужно совершать только хорошие поступки и заниматься тем, что нам интересно и приятно.

Пятница 20 февраля

Нынешний день — время получения информации, причем, не только — и не столько — об окружающем мире, но и о самих себе. В поступках других людей мы сегодня можем увидеть собственное отражение и сделать вывод о том, нравится оно нам или нет. В первом случае можно оставит все как есть, а во втором — пока это в наших силах — принять меры по исправлению ситуации. Это также время выбора, когда мы решаем, что нам ближе — добро или зло, ангелы или демоны, свет или тень. На самом деле он не так прост, как может показаться на первый взгляд, но, совершив его, мы наверняка почувствуем облегчение.

Суббота 21 февраля

Время кардинальных жизненных перемен и решительных, но тщательно обдуманных действий: допустив халатность, впоследствии можно серьезно об этом пожалеть. В любых своих действиях, какой бы сферы жизни они ни касались, очень важно быть уверенными в своих силах, в противном случае успеха достичь не удастся, а, значит, не стоит даром тратит время и силы. А вт в парикмахерскую можно отправляться смело — стрижка не только улучшит внешний вид, но и внесет позитивные перемены в существование.

Воскресенье 22 февраля

Нынешний день — и это логично для воскресенья — не подходит для активных действий, но и бездействовать нежелательно. Лучшим занятием станет умственная интеллектуальная деятельность, она может быть разной — от научной или литературной работы до разгадывания кроссвордов, главное, не дать своим мозгам простаивать — сегодня им особенно нужна нагрузка. Принимая важные решения желательно прислушиваться к своей интуиции — в связке с доводами разума она даст потрясающие результаты.

