Лунный гороскоп на 16-22 марта: что рекомендуется делать в каждый день недели

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 16 по 22 марта.

Понедельник 16 марта

День — и это закономерно и логично для начала недели — является одним из лучших для работы как над новыми, так и старыми — зависшими — делами, на которые необходимо посмотреть с новой — неожиданной и нетрадиционной — точки зрения. Высокая работоспособность, которую обеспечат нынешние лунные сутки, способствует удаче, особенно — в решении финансовых вопросов. Отрицательная сторона дня — вероятность ссор и конфликтов, которых необходимо избегать любыми возможными способами.

Вторник 17 марта

Самый чистый и светлый во всем лунном месяце день, энергетика которого настолько же благотворна, насколько и тонка — ее можно разрушить любым неосторожным движением. Последствия, которые в таком случае произойдут, трудно предусмотреть, но то, что они могут стать опасными — как для каждого из нас в частности, так и для мира в целом — сомнению не подлежат. Успех в такое время, как правило, сопутствуе6т тем, кто в любом деле преследует только благородные цели и действует в соответствии с ними, не допуская оправдания тем, что «цель оправдывает средства». Также очень важно находиться в хорошем расположении духа, не позволяя себе не только злиться, но и унывать.

Среда 18 марта

Один из самых сложных дней лунного календаря, который астрологи называют темным и даже сатанинским. Любой негатив — как внешний, так и внутренний — перестает скрывать свою сущность, притворяясь добропорядочным, и показывает свое истинное лицо. Нас может одолеть не только плохое настроение, но и разного рода мании, которые также не будут способствовать моральному здоровью и оптимистическому мироощущению. Звезды советуют избегать мутной воды и темноты, а в случае блэкаута, что вполне возможно в наше время, после захода солнца необходимо зажигать свечи — в доме не должно оставаться ни одного неосвещенного угла. От смелых профессиональных начинаний и финансовых операций нужно отказаться — они грозят провалом, поэтому лучше заняться домом и хозяйством.

Четверг 19 марта

Первый день лунного месяца заряжен позитивной, но очень слабой энергетикой, которую необходимо беречь, не расходу попусту. От работы над серьезными — в том числе, и новыми — проектами лучше отказаться, поскольку для их осуществления не хватит сил, лучше посвятить день планированию и — мечтам. Загаданные в этот день желания, особенно если правильно сформулировать как их, так и связанные с ними аффирмации, а затем визуализировать свои ожидания, обязательно сбудутся. Из-за риска быть обманутыми или втянутыми в мошенническую схему, не стоит верить тем, кто предложит хорошо заработать, ничего для этого не делая.

Пятница 20 марта

Лунные сутки, которые астрологи часто называют стартовыми: в этот день — особенно во второй его половине — можно переходить от планирования к непосредственным действиям по достижению поставленных ранее — как деловых, так и личных — целей. Главное — действовать молча, не посвящая окружающих в свои намерения, поскольку можно сглазить даже самих себя, не говоря уже о непорядочных людях, преследующих корыстные цели. Усиление эмоционального фона чревато конфликтами, поэтому лучше не злиться — ни на обстоятельства, ни на окружающих людей.

Суббота 21 марта

В течение дня — особенно в первой его половине — под влиянием отрицательных энергий Луны мы будем склонны к раздражительности и даже агрессии, что, возможно, заставит нас подозревать окружающих людей в неблаговидных поступках и искать в их поведении подвох. Необходимо сдержать себя хотя бы до обеда — после него негатив постепенно уйдет, сделав общение с ними более гармоничными. В это время можно принимать важные решения, а вот с финансами нужно обращаться осторожно, не позволяя себе лишних — бездумных и бесполезных — трат.

Воскресенье 22 марта

День борьбы между добром и злом, когда любое решение, даже продиктованное благими намерениями, может иметь негативные последствия, поэтому — разумеется, если будет такая возможность — лучше включить режим бездействия, что в выходной день будет нетрудно. Общение также желательно сократить — даже незначительный повод может стать причиной ссор и конфликтов.

Читайте также: