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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Лунный гороскоп на 16-22 ноября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Каждый день нашей жизни не похож на другой, и его уникальность во многом определяется характеристиками выпадающих на это время лунных суток.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 16 по 22 ноября.

Понедельник 16 ноября

Нынешний день предназначен как для активных действий, так и для работы над ошибками и связанными с ней признанием своих промахов и даже покаяния. Также не только можно, но и нужно р6еально оценивать свои нынешние намерения и возможности, и решать, какие задачи нам по силам, поэтому за них стоит браться, а какие лучше отложить на некоторое время, пока не появятся необходимые для них ресурсы, в том числе, и временный.

Вторник 17 ноября

День, когда легко стать жертвой агрессии и мошенничества, которых впрочем, не только можно, но и нужно избежать. Желательно как можно меньше общаться с окружающими людьми, особенно с теми, кто по какой-то причине неприятен или не вызывает доверия. Также очень важно соблюдать осторожность в финансовом отношении: не тратить деньги на то, без чего вполне можно обойтись, а проявлять разумную экономию.

Среда 18 ноября

Мощный прилив энергии, который каждый и нас сможет ощутить в этот день, необходимо потратить на добрые дела. День благоприятен для занятий благотворительностью в любом ее виде — начиная от обездоленных людей и, особенно, детей, и заканчивая бездомными животными. В остальном желательно делать только то, что доставляет удовольствие — работа из-под палки ожидаемого результата не принесет.

Четверг 19 ноября

Сегодня главное — наметить цель, причем, свою, а не навязанную кем-то — друзьями, родителями, прессой, общественным мнением. В работу нужно брать только по-настоящему серьезные, глобальные проекты, от мелких дел и хозяйственных хлопот лучше отказаться — силы и время будут в таком случае потрачены даром.

Пятница 20 ноября

День благотворительности и добрых дел которые не останутся без вознаграждения. Главное — не преследовать корыстные мотивы, в таком случае благодеяние не будет засчитано, напротив — они будут считаться желанием обмануть высшие силы, выторговав у них выгоду. От работы над важными делами профессионального свойства в этот день лучше отказаться — после обеда можно плавно переходить в режим уик-энда.

Суббота 21 ноября

День, символом которого является колесо, возвращает в нашу жизнь прошлое — не только события и людей, но и мысли и намерения. Разумеется, их цель — не ностальгия по приятным событиям прошлого, а «работа над ошибками», совершенными нами ранее. День также походит для решения хозяйственных и бытовых вопросов, что в выходной деньвполне логично.

Воскресенье 22 ноября

Нынешний день, обладающий мощной созидательной энергетикой, несет удачу всем, кто готов перейти от слов к делу. Но, сначала необходимо проанализировать профессиональную деятельность предыдущего периода, сделав важные выводы из удач и ошибок. А вот принимать важные решения любого характера в это время нежелательно –скорее всего, они окажутся ошибочными.

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