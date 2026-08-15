Лунный гороскоп на 17-23 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Реклама

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — 17-23 августа.

Реклама

Понедельник 17 августа

День, когда, несмотря на понедельник, от активных действий необходимо отказаться в пользу умственной работы и интеллектуальной деятельности — например, научной работы и духовных поисков. От окружающего мира не стоит ждать никакого подвоха — люди будут настроены по отношению друг к другу максимально добродушно, а обстоятельства — складываться благоприятно. Обострение интуиции, которую почувствует большинство из нас, в некоторых случаях могут превратиться в магические способности, пи помощи которых удастся решить множество важных вопросов. Нежелательно стричь волосы и ногти — это может стать причиной ослабления иммунитета, что приведет к инфекционным заболеваниям.

Реклама

Вторник 18 августа

Мощный приток энергии, который большинство из нас ощутят в этот день, будет побуждать к активным действиям, но обращаться с ней необходимо максимально осторожно, иначе она не даст сделать всю запланированную работу, а, наоборот, помешает ей. Более того, уверенность в собственных силах может дать обманчивое чувство ошибочной всесильности, которая не доведет до добра. Нельзя под ее влиянием позволять себе недоброжелательные высказывания в адрес других людей — за любые слова и поступки такого рода в свое время придется отвечать.

Среда 19 августа

День активных действий, которые обещают успех в любых делах, главное — не лениться и усердно работать на результат. Время также благоприятно для очищения — как внешнего, так и внутреннего: освобождение от морального и материального негатива расчистит путь для позитива и улучшит качество жизни.

Четверг 20 августа

День, когда активизируются силы зла, поэтому астрологи часто называют его «дьявольским» или «сатанинским». В связи с этим необходимо соблюдать максимальную осторожность: отказаться от риска, связанного с решением профессиональных вопросов, занятием экстремальными видами спорта и передвижением потенциально опасным транспортом. Не рекомендуется также ходить по безлюдным улицам в темное время суток и иметь при себе крупные суммы денег.

Пятница 21 августа

День, несмотря на финал рабочей недели, благоприятен для начинаний любого рода — как профессиональных, так и хозяйственных. Можно приступать к работе над новым проектом, открывать свое дело, начинать ремонт: все, что мы начнем сегодня, не только обречено на успех, но и будет идти легко, без напряжения. Желающих испортить хорошее настроение, которое будет сопутствовать нам с самого утра, окажется предостаточно, поэтому не стоит обращать внимание на их слова и, возможно, действия: уже завтра мы об этом и не вспомним.

Реклама

Суббота 22 августа

Мощная энергетика этого дня позволяет достичь серьезных результатов, но только в том случае, если распоряжаться ею мы будем экономно и разумно. Несмотря на выходной день, желательно, чтобы работа касалась серьезных профессиональных вопросов — бытовые и хозяйственные дела, как мелкие и незначительные, одобрения звезд не получат. К поставленной цели нужно идти прямым путем, не отвлекаясь и никому не позволяя сбить себя с пути.

Воскресенье 23 августа

День, когда даже самые спокойные люди подвержены повышенной эмоциональности, что делает нас чересчур мнительными и обидчивыми. Избавиться от навязчивых — и неприятных — чувств поможет внутреннее равновесие, которое необходимо удерживать любыми способами, в противном случае негатив помешает полноценно работать и отдыхать. Время также благоприятно для помощи другим людям: чем больше добрых дел будет сделано, тем лучше для всех.

Читайте также:

Новости партнеров