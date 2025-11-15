Лунный гороскоп на 17-23 ноября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 17 по 23 ноября.

Понедельник 17 ноября

День, который — несмотря на начало недели — нельзя тратить на приземленные занятия и хлопоты, это время духовности и приобщения к прекрасному — прежде всего, к искусству. На работе нежелательно перетруждаться — выполнять желательно только самые необходимые и не самые трудоемкие задачи, а от общения с неприятными людьми желательно и вовсе отказаться. Нельзя ни с кем делить своими идеями и планами, касающимися как профессиональных вопросов, так и личной жизни. Причем, это правило работает в отношении как посторонних, так и близких людей.

Вторник 18 ноября

День чистой и благотворной энергетики, которую можно разрушить любым неосторожным поступком и даже словом, поэтому необходимо вести максимально спокойный и неторопливый образ жизни. Под запретом не только резкие слова и грубый тон, но и любое осуждение других людей, даже если объективно они заслуживают нашего осуждения. Можно — и нужно — заниматься земными делами, как я прямом, так и в переносном смысле: это прекрасное время для того, чтобы приступать к строительству загородного дома и ремонта в квартире или хотя просто пересадке домашних цветов в горшки большего размера.

Среда 19 ноября

Самый опасный день лунного календаря, в течение которого необходимо соблюдать максимальную осторожность во всех сферах жизни. Осложнит ситуацию тот факт, что моральные и физические силы — как это бывает в финале лунного месяца — находятся на исходе, а значит с ними нужно обходиться бережно, не растранжиривая их на решение вопросов, которые не имеют особого значения или хотя бы просто могут подождать несколько дней. От встреч и переговоров любого характера нужно отказаться, еще лучше — остаться дома и найти время для любимого занятия, которое у каждого свое.

Четверг 20 ноября

День, когда «встретятся» последнее и первое лунные сутки. С утра звезды советуют подвести итоги предыдущего временного периода, осознать, какие действия привели нас к успеху, а какие — к неудачам, извиниться перед теми, кого мы обидели. Очень важно обращать внимание на предчувствия — в такие дни возможность предвидеть будущее возрастает в разы. Вторая половина дня — время, когда нужно составлять планы на будущее и… мечтать. Астрологи уверены: все, загаданное сегодня, обязательно станет реальностью.

Пятница 21 ноября

День, когда можно не только продолжать строить планы на жизнь, что мы начали накануне, но и постепенно приступать к их воплощению в жизнь. Правда, делать это нужно спокойно и не торопясь, поскольку время для решительных действий еще не пришло. Звезды также советуют использовать любую возможность для того, чтобы помочь другим — благотворительность сегодня станет хорошей приметой.

Суббота 22 ноября

Неоднозначный день, первая половина которого будет буквально пронизана негативной энергетикой. В это время большинство из нас становится раздражительными и подозрительными, из-за чего в поступках окружающих мы видим злой умысел и подвох. Если перетерпеть это время и ни на кого не сорваться, испортив в результате отношения, то уже после обеда страсти постепенно улягутся, а агрессия и мнительность постепенно рассеются, улучшив наше моральное самочувствие.

Воскресенье 23 ноября

Время первого в лунном месяце противостояния дора и зла — не слишком активного, но, тем не менее, требующего от нас определить, на чьей стороне — света или тьмы — мы находимся. Выбор одной из сторон — добровольное дело каждого из нас, но, делая выбор, важно помнить: ошибка в таком деле может дорого стоить. Несмотря на воскресенье, приоритетным делом считают уборку — как на рабочем столе и в папках с документами, так и в доме в целом. Наведение порядка и избавление от хлама откроет путь позитивной энергии, которая, в свою очередь, во могом облегчит нашу жизнь.