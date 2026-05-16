Лунный гороскоп на 18-24 мая: что рекомендуется делать в каждый день недели

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

Можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 18 по 24 мая.

Понедельник 18 мая

День, первая половина которого пропитана негативной энергетики, что необходимо учитывать, планируя важные дела — на это время лучше их не назначать. Раздражительность — и даже агрессия — которую мы можем испытывать в это время по отношению к окружающим, помешает договориться с ними на важные нам темы — как с деловыми партнерами, так и личными людьми. Во второй половине дня энергетические потоки сменят направленность с «минуса» на «плюс», и наша жизнь войдет в позитивное русло.

Вторник 19 мая

Время противостояние добра и зла, которое пока носит не слишком серьезный характер — эти два начала пока только примериваются друг к другу, но это не означает, что им можно пренебрегать. Делать свой выбор все равно придется каждому из нас, и при этом важно помнить, что за него рано или поздно придется нести ответственность. Недовольство собственной жизнью и деятельностью, которую могут испытывать многие из нас, не более чем влияние Луны и звезд, поэтому делать серьезные выводы о своих успехах и неудачах сегодня не стоит — нужно перенести их на пару дней.

Среда 20 мая

Нынешний день — время кардинальных перемен, касающихся всех сфер нашей жизни. Именно поэтому действовать нужно максимально обдуманно и взвешенно. Что же до принятия важных решений, то от них желательно и вовсе отказаться — слишком велик риск серьезных ошибок. Приступая к работе над каким-либо новым проектом, необходимо быть уверенными как в поставленной цели, так и в своих силах, необходимых для ее достижения.

Четверг 21 мая

День, когда необходимо действовать для того, чтобы превратить мечты — даже самые смелые — в реальность. Думать в это время нужно только о настоящем: как прошлое, так и будущее лишат сил, необходимых для решительных поступков, которых сегодня ждет от нас Вселенная. Также желательно облагораживать окружающий мир — прежде всего, на микроуровне: убирая в своем доме или делая в нем ремонт.

Пятница 22 мая

День мощной энергетики, которая будет уменьшаться в течение дня. Тем не менее, даже небольшое количество физических и моральных сил необходимо потратить на решение важных вопросов –прежде всего, о предпраздничных домашних хлопотах. Важно также с большой осторожностью отнестись к покупкам — среди них может оказаться много бесполезных — и даже вредных — вещей.

Суббота 23 мая

День, когда нужно проанализировать свои действия, признать совершенные ошибки и — при минимальной возможности — исправить их и извиниться перед теми, кого обидели. Несмотря на возможную болезненность процесса, после него мы сможем не только почувствовать невероятное облегчение, но и пойти дальше налегке — без отягчающих обстоятельств. Возможно появление на нашем жизненном пути людей из прошлого, в отношениях с которыми не расставлены все точки над «и» — пришла пора это сделать.

Воскресенье 24 мая

Одни из самых тяжелых — с энергетической точки зрения — суток лунного календаря, который готовит нам массу испытаний, Девизом дня должна стать осторожность, которую необходимо соблюдать во всех сферах жизни. Особенно важно избегать конфликтов, которые могут иметь серьезные последствия, поэтому важно сократить общение с окружающими людьми — как близкими, так и незнакомыми — до минимума.

