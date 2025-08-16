Лунный гороскоп на 19-24 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Реклама

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 18 по 24 августа.

Понедельник 18 августа

Нынешний день — вторая половина 25-х лунных суток, в это время человеком овладевают низменные инстинкты, подавляя имеющиеся у нас благородные мысли и чувства. Сопротивляться такому положению вещей можно, но для этого необходимо проявить волю и характер, что под силу далеко не всем. Однако, отыскав внутренние резервы, которые позволят это сделать, можно будет избавиться от негатива и достичь успеха — как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

Вторник 19 августа

Эмоционально напряженный и конфликтный день, в течение которого необходимо соблюдать осторожность — особенно, это касается конфликтов, которые могут вспыхнуть в любой момент, иногда — совершенно без уважительной причины. Ни в коем случае нельзя принимать в них участие — это отнимет энергию, необходимую для жизни и работы, а ожидаемого результата не даст — в таком споре истина не родится. Необходимо вести спокойный размеренный образ жизни, не общаться с неприятными людьми и, по возможности, заниматься любимым делом — несмотря на начало рабочей недели.

Реклама

Среда 20 августа

День, когда на старые проблемы можно посмотреть с новой — непривычной — точки зрения, что, как правило, дает потрясающие результаты в виде неординарного, но успешного решения. Время идеально подходит для начала любых новых дней — нельзя терять прекрасный шанс начать работу над новым, важным проектом. Находясь в поиске важного решения, необходимо побеседовать с родственниками ил знакомыми старшего возраста: они могут дать дельны совет, а их авторитет не даст возможности усомниться в их правоте.

Четверг 21 августа

Один из лучших — чистых и светлых — дней лунного календаря, незамутненную энергетику которого нельзя нарушать не только действиями или ловами, но и мыслями. Дела и бизнес-проекты, начатые в это время, как правило, оказываются удачными, поэтому не стоит откладывать их на потом. Можно переходить на новое место работы и просить начальство о повышении зарплаты, День также можно посвятить творчеству во всех его видах и научной работе.

Пятница 22 августа

Самый опасный день лунного месяца, когда все темное и злое, что в той или иной степени есть в душе каждого из нас, дает о себе знать. Физические и моральные силы иссякают, что не лучшим образом отражается на состоянии духа: мы страдаем сами и склонны обижать — иногда очень серьезно — тех, кто нас окружает. Особое внимание стоит обратить на подозрительность, которая овладевает нами в этот день, «благодаря» которой кажется, что весь мир объединился против нас, и другие люди, включая близких, хотят нам только зла. Лучше всего в такое время остаться дома и, по возможности, не общаться ни с кем, кроме родных и близких. Если же сегодня, несмотря на пятницу, такой возможности не будет, нужно сосредоточиться только на выполнении необходимых задач, а после их завершения тут же, никуда не заходя, вернуться в родные стены, которые, как известно, помогают в любой сложной ситуации.

Суббота 23 августа

День чистой и позитивной энергии, который, к тому же, дает шанс на исполнение любого желания, включая те, которые кажутся неосуществимыми. Лучшими способами осуществить этого является планирование, при помощи которого мы настраиваем себя на целенаправленные и эффективные действия, а также визуализация и аффирмации. Главной опасностью нынешнего дня является риск попасть на удочку мошенников, которые активизируются в это время, поэтому необходимо проявлять осторожность при покупках и осуществлении платежей, в финансовых вопросах — прежде всего.

Реклама

Воскресенье 24 августа

День, когда можно не только продолжать планирование своих действий, начатое накануне, но и постепенно — правда, только во второй половине дня — приступать к реализации намеченного. Любая информация, которую мы получаем в такое время, понимается лучше, а усваивается быстрее, поэтому можно — и нужно — готовиться к публичным выступлениям и сдаче экзаменов. От серьезных разговоров с близкими людьми лучше отказаться — взаимопонимания достичь не удастся, а вот ссора более чем вероятна. Хорошая примета — оказать кому-нибудь посильную помощь, особенно если учесть, что для этого придется преодолеть скупость, которая присуща в этот лунный день даже самые щедрые люди.