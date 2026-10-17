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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
3 мин

Лунный гороскоп на 19-25 октября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Каждый день нашей жизни не похож на другой, и его уникальность во многом определяется характеристиками выпадающих на это время лунных суток.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — 19-25 октября.

Понедельник 19 октября

День подходит для любых начинаний, что особенно благоприятно — и логично — для понедельника. Можно приступать к работе над новыми проектами и открывать свой бизнес, особенно если мы давно об этом задумывались. Но в любом случае главное — не форсировать события, а продвигаться к поставленной цели спокойно и без спешки. Важным качеством, которое сегодня необходимо предстаивтелям всех знаков без исключения — уверенность в себе: без него добиться успеха сложно всегда, но в этот день — особенно.

Вторник 20 октября

Мощная энергетика нынешнего дня сделает возможным воплощение в жизнь любых задач. Главное, не растрачивать силы по мелочам, а приниматься только за действительно важные — глобальные — проекты. Не стоит загружать себя решением бытовых вопросов — они отнимут силы, которые могут быть потрачена на профессиональные дела.

Среда 21 октября

Время добрых поступков, которые необходимо совершать везде и по отношению ко всем — как к близким, так и к совершенно незнакомым людям. При этом категорически не рекомендуется преследовать корыстные мотивы — в таком случае благотворительность потеряет свой смысл, более того, вместо добра принесет своему зло обеим сторонам — как тем, кто его делает, так и тем, кому оно адресовано. К важным делам — прежде всего, профессионального свойства — лучше не приступать, решением серьезных финансовых вопросов тоже не стоит заниматься.

Четверг 22 октября

День, когда высшие силы как будто бы устраивают человеку экзамен, спрашивая, что и как он делал в последнее время. От анализа его действий — и даже слов, сказанных ими в адрес других людей — во многом будет зависеть его ближайшее — а в некоторых случаях и отдаленное — будущее.

Пятница 23 октября

День, когда в решение любых — особенно деловых и профессиональных — нельзя сбавлять обороты и, уж тем более, останавливаться на полпути: начав действовать, необходимо довести свою работу до финала. Никакие препятствия, возникшие на пути — как неожиданные, так и вполне ожидаемые — не должны нас останавливать. Время также благоприятно для очищения организма — как на физическом, так и на моральном уровне.

Суббота 24 октября

День, когда мы можем столкнуться с обманом и предательством, поэтому максимально внимательными нужно быть как к окружающим людя, так и к собственным мыслям и чувствам. Особенно это касается личных отношений, где велика вероятность принять мимолетную симпатию за серьезную любовь — и наоборот. Результат такого заблуждения может оказаться неприятным — от разочарования до обидного ощущения упущенного счастливого шанса. Также нежелательно лениться: несмотря на выходной, желательно действовать — хотя бы занимаясь домашними хлопотами.

Воскресенье 25 октября

День, когда необходимо избегать спешки: чем бы мы ни занимались, действовать необходимо вдумчиво и неторопливо. Нужно использовать тот факт, что сегодня — выходной день: необходимо отдохнуть, проведя время в тишине и покое. Звезды приветствуют пассивный образ жизни, когда можно лежать на диване, смотреть сериалы и читать книги.

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