Лунный гороскоп на 19-25 января: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь, можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить.

Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 19 по 25 января.

Понедельник 19 января

День непостоянной энергетики, которая — подобно маятнику — может колебаться от позитивной до негативной, а затем обратно. В первой половине дня не стоит браться за работу над серьезными проектами, да и остальными делами лучше заниматься без особого энтузиазма — особым успехом они не увенчаются. Если очень нужно что-то сделать, лучше приурочить эту задачу ко второй половине дня.

Вторник 20 января

День негативной — к счастью, только пассивной — энергетики, которая отразиться на внутреннем состоянии человека. Желательно отказаться от самокритики и ее крайней степени — самоедства. Желающих указать нам на наши — как существующие, так и вымышленные — недостатки будет хватать и без нас, стало быть, нужно не ругать, а хвалить себя, повышая свою самооценку.

Среда 21 января

Неоднозначный день, когда, несмотря на недовольство собой, свей жизнью и своими — как профессиональными, так и личными — достижениями, нас ждет удача в делах, связанных с торговлей и бизнесом. Принесут результат усилия, которые были приложены месяц, а то и два тому назад. Мы искренне считали, что время и силы были потрачены впустую, но нас ждет приятная неожиданность: окажется, что это не так.

Четверг 22 января

День, когда идти к поставленной цели нужно только заранее продуманными и просчитанными путями — экспромты и импровизации в это время недопустимы. Если же все сделать правильно, очень скоро — буквально в течение двух-трех недель — жизнь изменится к лучшему что можно будет почувствовать — как на моральном, так и на физическом уровне.

Пятница 23 января

Нынешний день не подходит для активных действий — они вряд ли окажутся удачными, поэтому лучше посвятить его работе над совершенными ранее — как в деловой, так и в личной сфере — ошибками. К решению вопросов, касающихся отношений с близкими и любимыми людьми, сегодня нужно привлекать не разум и логику, а интуицию — она не обманет и не подведет.

Суббота 24 января

День, когда нельзя лгать и — не только на словах, но и в мыслях — желать зла другим людям. Ложь очень быстро обнаружится и не самым лучшим образом отразится на вашей репутации, а недобрые посылы в адрес окружающих могут в самом скором времени вернуться к вам бумерангом — вряд ли кого-то из нас порадует такой жизненный сценарий.

Воскресенье 25 января

День, когда активно и решительно действовать, даже если это касается речь идет о домашнем хозяйстве, нужно только после того, как проанализированы и взвешены все ошибки прошлого. Необходимо также завершить начатые, но по какой-то причине отложенные в сторону дела, в противном случае они будут на энергетическом уровне блокировать новые начинания.

