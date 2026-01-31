Лунный гороскоп на 2-8 февраля: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — со 2 по 8 февраля.

Понедельник 2 февраля

Нынешний день создает благоприятные условия для любых начинаний в профессии, финансах и бизнесе. Главное — прежде чем приступить в реализации нового проекта, завершить старые, в противном случае вместо движения вперед придется долго топтаться на месте. Больше всего повезет тем, кто занимается творчеством — обстоятельства сложатся максимально благоприятно для того, чтобы создать настоящий шедевр, который принесет как деньги, так и славу.

Вторник 3 февраля

Время радости, которую сегодня не только можно, но и нужно находить везде, несмотря на более чем сложные жизненные обстоятельства. Звезды советуют вспомнить о позитивном мышлении, которое мы подзабыли, хотя его пока никто не отменял: с его помощью можно не только обеспечить себе хорошее настроение, но и материализовать свои мечты и желания. Чтобы не подхватить инфекцию, что возможно сегодня из-за снижения иммунитета, день лучше провести дома, избегая месте даже незнаичтельного скопления людей.

Среда 4 февраля

День, когда всех нас — как пессимистов, так и оптимистов — могут одолевать негативные мысли и плохие предчувствия. Материализовавшись, они будут вполне в состоянии оказать негативное влияние на жизнь, чего никоим образом нельзя допустить. Лучший способ избежать такого развития событий — бороться с ленью, звезды поощрят только тех, кто будет активно действовать. Стоит также избегать соблазна потратить больше, чем мы можем себе позволить, поскольку это не лучшим образом скажется на нашем материальном благополучии.

Четверг 5 февраля

Нынешний день — один из самых сложных во всем лунном месяце: он чреват многочисленными конфликтами, которые могут серьезно осложнить нашу жизнь. Сегодня — впрочем, как и всегда — важно держать свои эмоции под контролем, поскольку их проявление может стать причиной серьезных неприятностей во всех сферах жизни. Не стоит слушать чужих советов, если же без них никак не обойтись, необходимо обращаться только к тем, кому мы полностью — на все сто процентов — доверяем: родным и близким друзьям.

Пятница 6 февраля

День энтузиазма и активности, которые следует проявлять во всех сяерах жизни — не только в деловом, но и личном ее сегменте. В подходе к решению сереёзных вопросов поможет творчество — с его помощью удастся найти выход из любого положения, даже если на первый взгляд оно может показаться безнадежным. Прежде чем дать согласие взяться з новый проект или занять более высокую должность, необходимо взять время на размышление: новая реальность может потребовать от нас более значительной траты времени и сил, что будет затруднительно, если выяснится, что мы такими ресурсами не обладаем.

Суббота-воскресенье 7-8 февраля

21 лунный день, который продлится почти двое календарных суток, время революционных жизненных перемен. Какой бы сферы нашей жизни они ни касались, нужно придерживаться выбранного ранее направления и двигаться только в эту сторону. Если поменять уже принятое решение, возникнет хаос, который нарушит планы мироздания в результате ни к чем хорошему не приведет. Можно отправляться в поездки, но только в том случае, если они носят деловой характер, для развлечений стоит выбрать другое время.

