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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Лунный гороскоп на 2-8 ноября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Каждый день нашей жизни не похож на другой, и его уникальность во многом определяется характеристиками выпадающих на это время лунных суток.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — 2-8 ноября

Понедельник-вторник 2-3 ноября

24-й лунный день, который продлится почти на двое календарных суток, не предназначен для решения мелких и незначительных задач. Жизненные события должны быть, судьбоносными, чувства –сильными и глубокими, а начатые в это время проекты — грандиозными и глобальными, иначе время и силы будут потрачены зря. Отношения между людьми складываются наилучшим образом: все настроены благодушно и готовы идти навстречу друг другу в большинстве житейских и профессиональных вопросов.

Среда 4 ноября

День, несмотря на это будний статус, желательно провести в состоянии покоя — как физического, так и морального. Такой режим позволит не только восстановить силы, но и сосредоточиться на своем внутреннем мире, что, в свою очередь, позволит решить важные проблемы, на которых человек не может сосредоточиться из-за множества повседневных дел. Тем не менее, на дефицит энергии, лениться не стоит — необходимо найти себе несложное, но приятное занятие — например, хобби, которое позволит сосредоточиться на нем и отвлечься от грустных мыслей.

Четверг 5 ноября

Напряженный и довольно опасный день, в течение которого достаточно одной-единственной искры, чтобы вспыхнул серьезный скандал. Не стоит преувеличивать свои профессиональные и жизненные достижения и, уж тем более, хвастаться ими — на ожидаемую похвалу в таком случае рассчитывать не придется, а вот на насмешки за спиной — вполне. В отношении денег необходимо проявлять осторожность: разумная доля экономии позволит не выйти из бюджета.

Пятница 6 ноября

День, когда решаются любые проблемы, главное, не теряя времени, приступать к их урегулированию. Несмотря на пятницу, нужно ставить перед собой амбициозные цели и работать, приближая их достижение. Также в это время могут раскрываться тайны — причем, как свои, так и чужие, поэтому нужно сделать все для того, чтобы ни те, ни другие не стали достоянием широкой общественности — это чревато неприятностями.

Суббота 7 ноября

Самый чистый и светлый день в лунном календаре — его энергетика благотворно влияет как на нас самих, так и на то, чем мы занимаемся. Нельзя кричать, ругаться, оскорблять других людей и желать им зла даже в мыслях: астрологи считают, что в этот день такое поведение может нарушить существующее в мире равновесие, что приведет к нежелательным — а иногда и откровенно плохим — последствиям.

Воскресенье 8 ноября

День, когда с самого утра атмосфера будет гнетущим, а настроение оставит желать лучшего. Мощная негативная энергетика в большинстве случаев окажется сильнее человека — не каждому из нас удастся с ней справиться. Велика вероятность ссор и конфликтов, которые могут серьезные повлиять на любые — даже самые важные для человека — отношения, поэтому желательно избегать прямых столкновений с родными, друзьями и коллегами. Еще лучше — вообще отказаться от общения, если же оно неизбежно — ннеобходимоо взвешивать каждое слово.

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