Лунный гороскоп на 20-26 апреля: что рекомендуется делать в каждый день недели

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 20 по 26 апреля.

Понедельник 20 апреля

Нынешний лунный день — время противостояния добра и зла, которое касается каждого из нас без исключения. Как правило ни одно из этих начал еще не является достаточно сильным, чтобы оказать серьезное влияние на жизненные события. Но и игнорировать их не стоит: любой поступок, совершенный в это время, пойдет на условные «весы», которые в результате «перевесят» либо в сторону света, либо в сторону тьмы — за этот выбор в любом случае придется отвечать. Снять напряжение поможет работа — особенно рутинная и монотонная, выполняемая как в офисе, так и дома.

Вторник 21 апреля

Революционное время, когда происходят кардинальные — как профессиональные, так и личные — жизненные перемены. Успех любого предприятия будет зависеть от тщательного анализа сложившейся ситуации и, что особенно важно, объективной оценки его возможных последствий. Поскольку любые намерения этого дня очень быстро приобретут реальную — осязаемую — форму, важно, чтобы они были добрыми и благородными.

Среда 22 апреля

День, когда преуспеть — причем, во всех сферах жизни и деятельности — смогут только те, кто не будет никуда спешить. Нежелательно начинать работу над новыми проектами — их не удастся довести до победного конца, так что лучше не тратить время. Также нельзя допускать негатива по отношению к окружающим, причем, касается это не только дел и слов, но и мыслей.

Четверг 23 апреля

День мощной энергетики, когда успешными становятся любые — даже очень сложные — дела во всех сферах работы и жизни. Будучи начатыми сегодня, они не доставят особых хлопот, поэтому важно воспользоваться удачным шансом и начать действовать. Необходимо также сдерживать свои эмоции, которые могут негативно повлиять как н рабочий процесс, так и на отношения с людьми.

Пятница 24 апреля

День, символом которого является Птица Феникс: в это время приложенные нами усилия, могут перейти в качество, что автоматически переведет нас на новую — более высокую — ступень. Астрологов поддерживают ученые, которые считают, что в такие лунные сутки перемены, происходящие с человеком, касаются не только физической и моральной стороны жизни, н на клеточном уровне, делая его другим — умнее, добрее, удачливее, счастливее. Можно завершать работу над проектами, начатыми ранее и отложенными на потом –пришла пора дать им второй шанс.

Суббота 25 апреля

Нынешний день практически пропитан негативной энергетикой, что делает его одним из самых сложных во всем лунном месяце. Особенно уязвимыми и беззащитными перед космическими энергиями окажутся мнительные и впечатлительные люди, чувствительные к тонким вибрациям окружающего мира. Лучшая защита для всех — оставаться дома, что в выходной день особой проблемы не составит.

Воскресенье 26 апреля

Несмотря на выходной, можно браться за любое — серьезное и важное — дело: открывать новый бизнес, начинать ремонт, закладывать фундамент здания. Также очень важно уделать время своим близким — особенно детям и пожилым родственникам, а также друзьям, которых мы по какой-то причине давно не видели.

Читайте также: