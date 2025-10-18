Лунный гороскоп на 20-26 октября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 20 по 26 октября.

Понедельник 20 октября

Один из самых опасных дней лунного календаря, которые звезды советуют провести в одиночестве, работая в дистанционном режиме. Если такой возможности в понедельник не будет, важно не делать резких движений без крайней на то необходимости: желательно добраться до офиса, сделать необходимую работу, ни с кем при этом не контактируя, и отправиться домой — даже в ближайший магазин лучше не заходить. При этом время благоприятно для интеллектуальной работы и, особенно, составления планов на будущее — как деловых, так и личных, в них изначально будет заложено все, что необходимо для их успешного осуществления: правильные цели и эффективные способы их достижения.

Вторник 21 октября

Нынешний день — как последний в лунном календаре — предназначен для завершения всех начатых ранее дел. Не стоит думать о проблемах, которые существуют в жизни каждого из нас — звезды советуют на время их «отпустить», в таком случае некоторые могут решиться сами собой, а остальные окажутся не такими уж и сложными — с ними легко будет справиться. Особое значение обретет внутренний голос, поэтому очень важно обращать внимание на предчувствия — они не обманут. Во второй половине дня, когда постепенно будут проявляться энергии первого лунного дня, нужно отказаться от активной деятельности и — немного помечтать6 любые фантазии вскоре обретут реальные черты.

Среда 22 октября

В первую половину дня можно продолжить не только мечтать, но и составлять планы на будущее, включая решение не только профессиональных, но и сугубо житейских задач — например, они могут коснуться смены места жительства. Желательно, чтобы они были как можно более тщательными, с продумыванием и уточнением всех нюансов и деталей, тогда и воплотить их в жизнь удастся проще и эффективнее. Во второй половине дня можно постепенно и не торопясь приступать реализации всего, что было задумано и запланировано.

Четверг 23 октября

Первая половина нынешнего дня — не самое лучшее время для эффективной деятельности профессионального направления, особенно если речь идет о коллективной работе: раздражение — вплоть до агрессии, которую люди будут испытывать друг к другу, сделают финальным успех невозможным. Важные дела необходимо перенести на послеобеденное время, когда энергические бури успокоятся и работа пойдет на лад. В это время можно принимать важные решения, заключать важные сделки и пописывать рассчитанные на длительную перспективу контракты, причем, чем ближе к вечеру это будет сделано, тем лучше.

Пятница 24 октября

Нынешний день — первое в лунном месяце противостояние добра и зла: поскольку оба эти начала еще не вошли в полную силу, оно не является чтобы всерьез осложнить наше жизнь. Тем не менее это может сделать выбор, который — с большой долей вероятности — придется сделать каждому. Добро и зло будут тянуть нас — каждое в свою сторону, а неверное предпочтение может иметь далеко идущие последствие, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем что-то сказать или сделать.

Суббота 25 октября

Время кардинальных жизненных перемен, которые не теряют своей значимости, даже несмотря на выходной день. Нельзя принимать спонтанные решения, каждый поступок, который мы совершаем, должен быть тщательно продуман и взвешен. Также нельзя мстить тем, кто нас чем-то задел или обидел: морального удовлетворения такие действия не принесут, зато дадут возможность узнать, как действует закон бумеранга.

Воскресенье 26 октября

Он не подходит для активной — особенно физической — работы, зато хороший результат в такой день дает умственный труд и научные исследования. Обострение интуиции, возможное в это время, позволит разобраться с сложной жизненной ситуации и понять побудительные мотивы поступков окружающих нас людей — особенно любимых и друзей. Нежелательно стричься и делать маникюр — это может привести к ослаблению иммунитета, что осень — в период простудных и вирусных заболевания — особенно опасно.