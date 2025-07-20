Лунный гороскоп на 21-27 июля: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 21 по 27 июля.

Понедельник 21 июля

День негативной энергетики, который чреват конфликтами на всех уровнях — от профессионального до личного. Лучший способ избежать их — вообще ни с кем не общаться, если же такой возможности нет, необходимо максимально дипломатично вести любые разговоры и признавать за другими людьми право на их собственного, отличного от нашего, мнение. Энергии дня также будут подталкивать к желанию похвастаться своими достижениями в самых разных жизненных сферах: сказать о них вслух — самый быстрый способ их потерять.

Вторник 22 июля

День мощной позитивной энергетики, которая дает человеку повышенную работоспособность и трудовой энтузиазм. Самое главное в этот день — не только слушать свой внутренний голос, но и обращать внимание на его советы и предостережения: в отличие от разума он сегодня будет прав во всех без исключения вопросах. Во что бы то ни стало необходимо соблюдать душевное равновесие, лучший способ сделать это — находить положительное во всем, с чем мы будем сталкиваться в это время — пользу позитивного мышления еще никто не отменял.

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Среда 23 июля

День, когда табу являются любые переживания — они могут нарушить и без того хрупкий эмоциональный фон — как внешний, так и внутренний. С плохим настроением необходимо бороться любыми доступными способами. Не стоит принимать близко к сердцу чужие критические замечания: они будут свидетельствовать о проблемах человека, который их высказывает, а не тех, кому они адресованы. Из запутанной жизненной ситуации удастся выйти только благодаря собственному уму и сообразительности — чужие советы, даже если они покажутся дельными, к дано ситуации не подойдут.

Четверг 24 июля

В первый лунный день сил у человека очень мало, поэтому расходовать их нужно максимально экономно. Энергия этого времени, несмотря на свою скудость, является положительной, поэтому — в случае необходимости — можно приступать к работе над важным проектом, работать над которым нужно постепенно — не торопясь. Необходимо уделить время и внимание родственникам — особенно тем, кто старше нас по возрасту: сегодня общение с ними принесет не только позитивные эмоции, но и практическую пользу в виде ценного совета.

Пятница 25 июля

День, когда любые планы — как профессионального, так и личного свойства — можно начинать постепенно воплощать в жизнь. При этом торопиться не следует, поскольку сил для активных действий пока недостаточно, поэтому к поставленной цели нужно продвигаться, не постепенно — шаг за шагом. Важное значение приобретает информация, которая станет доступной в этот день: ее ни в коем случае нельзя игнорировать — она поможет решить серьезный рабочий или житейский вопрос.

Суббота 26 июля

День, когда нельзя давать волю негативным эмоциям — они могут вылиться в раздражительность и даже агрессию. Такое душевное состояние может стать причиной поступков, в которых впоследствии придется раскаяться, а на исправление положения уйдет много моральных сил и ресурсов. В это время также необходимо быть готовыми к любым сюрпризам, которые коснутся как профессиональной, так и личной жизни каждого человека.

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Воскресенье 27 июля

Неоднозначный день, когда настроение будет меняться кардиальное — от легкости и непринужденности к раздражительности и даже агрессии. Человеку, если, конечно, он не хочет стать жертвой мошенников — или просто непорядочных людей — важно противиться многочисленным соблазнам, недостатка в которых сегодня не будет. Перед каждым из нас может в полный рост встать выбор между добром и злом: решение каждому нужно принимать самому, главное — помнить, что за него в любом случае придется отвечать.

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