Лунный гороскоп на 21-27 сентября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

Можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — 21-27 сентября.

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Понедельник 21 сентября

День мощной позитивной энергетики, когда главное — наметить цель и идти к ней, не обращая внимание на препятствия. При этом существует важное условие: она должна быть свой собственной, а не навязанной кем-то извне — друзьями, родителями, прессой, общественным мнением. Рассматриваются только действительно серьезные, глобальные и грандиозные проекты, от мелких дел и хозяйственных хлопот лучше отказаться — силы и время будут в таком случае потрачены даром.

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Вторник 22 сентября

Лучший день для благотворительности, когда необходимо делать добро другим людям — поддерживать их как материально и физически, так и на словах — в таких делах не бывает мелочей. Важный жизненный вопрос, ответ на который мыы уже отчаялись найти, стоит задать Вселенной: посредством знаков она поможет найти выход из сложившейся ситуации, главное –не игнорировать их. С раздражительностью, которая может овладеть человеком сегодня, необходимо бороться — в противном случае могут пострадать отношения с близкими людьми.

Среда 23 сентября

День, когда можно совершить мощный прорыв в любой — но, прежде всего, профессиональной — сфере деятельности. Главное, сконцентрироваться на поставленной цели, настроиться и действовать быстро и решительно. Ни в коем случае нельзя останавливаться на полдороге и, тем более, делать шаг назад, иначе можно упустить важный шанс.

Четверг 24 сентября

День обладает мощной позитивной энергетикой, которая позволит решить любые — даже самые непростые — вопросы. Главное — не ждать, пока они самостоятельного уладятся, а активно действовать, причем, касается это не только деловых, но и личных вопросов — сами себя они не урегулируют. Главное — помнить, что приветствуется только созидание, любое разрушение находится под запретом.

Пятница 25 сентября

День появления массы соблазнов, которым необходимо противостоять. Поведение человека определяют не разум и интуиция, а инстинкты, которые — по понятным причинам — могут завести совсем не в ту сторону. В совершенных сегодня поступках уже завтра придется раскаяться, поэтому делать что-либо необходимо с осторожностью, предварительно хорошо подумать, как над самим поступком, так и над его последствиями.

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Суббота 26 сентября

День мировой гармонии, когда необходимо добиваться чистоты во всем — от собственной души до окружающего мира в целом. Можно и нужно отдыхать, включая в список занятий дня только интеллектуальные задачи — например, разгадывать кроссворды, что является прекрасной тренировкой для ума. Время — особенно, вечернее — желательно провести в кругу своей семьи.

Воскресенье 27 сентября

Идеальный выходной день, когда люди обретают внутреннюю свободу, избавляются от комплексов, становятся раскованными и раскрепощенными. В это время звезды категорически не рекомендуют печалиться и грустить, даже если кажется, что для этого есть основания — судьба может воспринять такое настроение как неблагодарность по отношению к высшим силам. Важно также контролировать свое поведение, чтобы свойственная сегодня человеку раскованность и непосредственность может сыграть с ним злую шутку.

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