Лунный гороскоп на 22-28 декабря: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 22 по 28 декабря.

Понедельник 22 декабря

День, когда тайное — существующее доселе только внутри — выйдет наружу и станет явным. Начнет приносить результаты все, что было сделано ранее — так сказать, «взойдет» то, что было «посеяно». Время также отличает агрессивность, которая может усложнить отношения с окружающими людьми и накалить обстановку в целом. Мощную энергетику дня необходимо использовать не во вред, а во благо, работая над важными и перспективными проектами.

Вторник 23 декабря

День выбора между добром и злом, которые в этот день будут с переменным успехом бороться друг с другом: от того, что предпочтет каждый человек, зависит очень многое в его жизни. Только мы сами должны решать, начнем мы множить зло или перейдем на сторону добра. В деловом и профессиональном отношении можно продолжать активно действовать, анализируя при этом каждый свой шаг: почувствовав, что сбились с пути, можно остановиться и, пока не поздно, вернуться назад, чтобы все исправить.

Среда 24 декабря

День решительных поступков и кардинальных перемен — в это время космос обеспечивает нас мощной энергией, которая позволит достичь любых целей, но только в том случае, если деятельность будет направлена в мирное русло, в противном случае — с ее помощью — можно совершить массу ошибок. Худшее, что можно сделать в это время, счесть, что нам море по колено — такое поведение до добра не доведет.

Четверг 25 декабря

Пятница 26 декабря

День мощного притока космической энергии, расходовать которую необходимо расходовать разумно и экономно. Худшее, что можно сделать в это время, счесть, что нам море по колено — такое самонадеянное поведение до добра не доведет. Очень осторожно нужно обращаться со словами — любые наши желания или пожелания, которые мы нарочно или нечаянно выскажем в адрес других людей, сбудутся, но, если они окажется негативными, бумеранг не заставит себя долго ждать.

Суббота 27 декабря

День, что логично для субботы, предназначен не столько для активных действий, сколько для работы над ошибками: анализа совершенных в предыдущий временной период поступков, их оценки с целью сделать правильные выводы как из совершенных ошибок, так и из серьезных достижений. Также очень важно быть готовыми к любым сюрпризам — хочется надеяться, что в предпраздничное время они окажутся только приятными.

Воскресенье 28 декабря

День темной энергетики, отрицательно влияющей на нашу жизнь, но прежде всего, на человеческую психику. Нервное напряжение будет нарастать в течение всего дня и может негативно сказаться на отношениях с другими людьми, что, в свою очередь, приведет к серьезному стрессу. Выходя на улицу, стоит, памятуя об опасностях этого дня, ограничиться посещением продовольственного магазина и аптеки: мест большого скопления людей лучше избегать.