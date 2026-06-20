Лунный гороскоп на 22-28 июня: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с .22 по 28 июня

Понедельник 22 июня

День, когда браться можно только за те проекты, которые направлены на созидание, от любого разрушения, даже если нужно расчистить «площадку» для строительства чего-то нового, сегодня лучше отказаться. Не стоит игнорировать знаки — особенно это будет касаться снов, которые сегодня может посылать Вселенная, иначе она ведь может и обидеться, и в следующий раз не станет предупреждать о возможных жизненных переменах.

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Вторник 23 июня

Один из самых опасных дней лунного календаря, когда силы зла испытывают человека на прочность. В такое время мы часто страдаем от сомнений, легко заблуждаемся и верим в обман, который нам преподносят под видом истины в последней инстанции, что делает нас легкой добычей для мошенников. Проявляя некоторую долю осторожности, вполне можно уберечь себя и близких людей от опасности. Главное, не доверять тем, кто обещает быструю выгоду от несложного проекта, и верить в себя и свои силы, несмотря ни на что.

Среда 24 июня

День, когда Луна помогает всем, кто берется за новые и важные дела. К поступкам, совершенным в этот день, необходимо относиться с максимальным вниманием — они будут иметь важные последствия. При этом, совершенно неважен вектор действия — он может быть не только отрицательным, но и положительным, но при это привести к разного рода проблемам, поэтому ничего нельзя пускать на самотек — все необходимо контролировать.

Четверг 25 июня

Сегодня — впрочем, как и в любой другой день — поставив цель, необходимо идти к ней, несмотря ни на какие преграды, только в таком случае можно будет достичь желаемого результата. При этом силы необходимо тратить разумно, распределяя их на весь день, иначе на одно — возможно, не самое важное — дело уйдет масса энергии, а остальные окажутся неохваченными.

Пятница 26 июня

День, когда обязательно нужно делать добро: помогать, дарить подарки, давать необходимые собеседнику советы. А вот со своими проблемами лучше ни к кому не обращаться — ответить на важные для себя вопросы может только сам человек, особенно если не станет обманывать сам себя и посмотрит на ситуацию реально, а не так, как ему хотелось бы. Общение с окружающими — особенно неприятными нам людьми — может вызвать приступ раздражительности, поэтому от него лучше отказаться.

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Суббота 27 июня

День, хотим мы того или нет, в нашу жизнь вторгается прошлое. Причем, происходит не просто так: цель такого визита — заставить нас исправить сделанные ошибки. Поскольку в данном случае речь идет о выходном дне, нетрудно предположить, что касаться они будут решения хозяйственных вопросов или личной жизни — отношений с родными и любимыми людьми. Также в это время не помешает разумная доля эгоизма — нужно, хотя бы ненадолго, ненадолго позабыть о других и позаботится о себе.

Воскресенье 28 июня

Мощная энергия дня будет подталкивать к решительным действиям: если учесть, что на календаре выходной, речь пойдет об активном отдыхе. Почувствовав необходимость в общении с человеком, которого мы давно не видели, обязательно нужно написать или позвонить ему — скорее всего, он ждет шага навстречу. Нежелательно резко высказываться в адрес окружающих людей, даже если они будут заслуживать такой реакции: нужно быть снисходительными к тем, кто по какой-то причине не сможет держать себя в руках.

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