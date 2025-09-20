Лунный гороскоп на 22-28 сентября: рекомендации на каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 22 по 28 сентября.

Понедельник 22 сентября

Планы, составленные накануне, можно начинать воплощать в жизнь. Главное, не торопиться — сил пока еще недостаточно для того, чтобы браться за грандиозные дела, но, как известно, даже самая длинная дорога начинается с первого шага, и сегодня хорошее время для того, чтобы наконец-то его сделать. Необходимо также обращать внимание на любую информацию, которая будет приходить к нам в этот день — со временем она нам пригодится.

Вторник 23 сентября

День, когда необходимо быть готовыми к любым жизненным «сюрпризам», которые могут подстерегать нас на каждом шагу. Главный враг любого человека в этот день — раздражение, под его влиянием можно совершить поступки, о которых впоследствии придется пожалеть. Чтобы подобного не произошло, важно сдерживать эмоции — они крайне редко доводят до добра. Необходимо максимально внимательно отнестись к состоянию своего здоровья — оно может подвести в самый неподходящий момент, поэтому необходимо прислушиваться к его сигналам и сразу же принимать меры.

Среда 24 сентября

Сложный и неоднозначный день, когда массе соблазнов и искушений необходимо противопоставить силу воли и характера, в противном случае о своей слабости впоследствии придется пожалеть. Выбирая между добром и злом, важно тщательно анализировать ситуацию и просчитывать последствия своего шага, он будет иметь огромное значение — как в настоящем, так и в будущем.

Четверг 25 сентября

День, когда любое принимаемое решение должно быть тщательно продумано и взвешено — действия наобум не допускаются. Велика вероятность того, что именно сегодня появится желание отомстить своему давно недругу, но звезды не рекомендуют этого делать — ни сейчас, ни в любое другое время. Врагов надо простить и отпустить, а затем с удивлеием наблюдать за тем, как их накажет жизнь.

Пятница 26 сентября

День благоприятен для борьбы с несправедливостью и помощи окружающим, но только в том случае, если они действительно в ней нуждаются. Любой поступок должен быть продиктован исключительно добрыми побуждениями, в противном случае придется очень быстро узнать, как работает закон бумеранга: зло разрушит не только отношения с людьми, против которых оно направлено, но и жизненное благополучие в целом.

Суббота 27 сентября

Нынешний день астрологи считают идеальным временем для работы над ошибками, совершенными в предыдущий жизненный период. Можно — и нужно — отказываться от былых заблуждений, а взамен определять новый — правильный — курс на ближайшее будущее. Это также хорошее время для обновление своей жизни можно начать, например, с косметического ремонта и перестановки мебели, остальное, как говорят в таких случаях, приложится.

Воскресенье 28 сентября

Страхи, тревоги и просто депрессивные мысли, которые могут одолевать в этот день, необходимо решительно гнать от себя прочь В большинстве случаев они окажутся порождением лунного дня и не будут иметь никакого отношения к реальному положению дел, так что звезды советуют отвлечься на что-то приятное и перетерпеть этот период — завтра от негатива не останется и следа.