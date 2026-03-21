Лунный гороскоп на 23-29 марта: что рекомендуется делать в каждый день недели

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 23 по 29 марта.

Понедельник 23 марта

День революционных перемен, затрагивающих все — без исключения — сферы нашей жизни. Нужно быть готовым к тому, чо все может пойти совсем не так, как изначально планировалось, а, возможно, и прямо противоположным образом. Главное — не пугаться неожиданных обстоятельств, которые слоатся в это время: в значительной степени случившиеся перемены окажутся положительными — они уберут из нашей жизни то, что перестало играть в ней позитивную роль, заменив ее новыми — более благоприятными — обстоятельствами.

Вторник 24 марта

День позитивной энергетики, в течение которого неприятности практически невозможны. Правда, это не значит, что у него нет своих традиций и правил, которых желательно придерживаться. Главное, чего необходимо избегать в это время — разрушение: категорически запрещается что-либо крушить, ломать и рвать, даже если ре5чь идет о ненужном листке бумаги. Такой поступок может стать плохой приме5той и впоследствии привести к неприятным последствиям. А вот приспосабливаться к новым жизненным обстоятельствам, в которые жизнь поставила нас в предыдущий день, не только можно, но и нужно.

Среда 25 марта

Сегодня не стоит ограничивать себя в намерениях — чем грандиознее будут наши замыслы, тем лучше — именно они получат наилучшие шансы на воплощение в жизнь. Разумеется, преимущественно речь будет идти о профессиональных, финансовых и бизнес-проектах, но и личную жизнь не стоит оставлять за бортом: именно в данный момент можно совершать самые решительные поступки в этой сфере — например, можно официально регистрировать свои отношения.

Четверг 26 марта

Нынешние лунные сутки астрологи часто называют днем квантового скачка, когда наши усилия, накапливавшиеся в течение продолжительного времени, резко дают необходимый результат. Несмотря на это, не стоит останавливаться на достигнутом: можно — и нужно — планировать работу над любыми — даже очень сложными — профессиональными проектами, а, возможно, и делать первые шаги на пути к поставленной цели.

Пятница 27 марта

Обстоятельства нынешнего — опасного — дня требуют повышенной осторожности, которой ни в коему случае нельзя пренебрегать. Столкнуться с силами зла, которые активизируются в это время, можно, где угодно — на работе, на улице и даже у себя дома, поэтому очень важно избегать участия в конфликтах, выяснения отношений и споров не только с посторонними, но и с близкими людьми. Также велик риск финансовых потерь, поэтому с имеющимися в наличии средствами нужно обращаться бережно — ненужных вещей не покупать и лишнего не тратить.

Суббота 28 марта

Лунные сутки, которые больше подошли бы для буднего дня, поскольку в это время можно приступать в работе над любыми — даже очень сложными и трудоемкими — рабочими проектами. Но и в субботу можно найти масштабное занятия, хотя касаться оно, скорее всего, будет работы по дому и усовершенствования быта. Тем более, что энергии дня благоприятны для любых дел, которые принято считать земными — прежде всего, на загородном участке.

Воскресенье 29 марта

День, когда можно достичь любых целей, но — с одним условием: думать во время работы нужно не о результате, а о процессе, тогда и итог окажется им5енно тем, на который мы рассчитываем. Главное — четко понимать, чего именно хочешь добиться, при размытости намерений и эффект будет соответствующим. От финансовых операций, особенно если речь идет о крупных суммах, сегодня лучше отказаться.

