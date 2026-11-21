Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — 23-29 ноября.

Понедельник 23 ноября

Нынешний день входит в список самых сложных суток лунного календаря, когда активизируются силы зла. Под их влиянием на поверхность могут выйти самые неприятные качества человеческого характера — мелочность, злоба, зависть, высокомерие, лживость, эгоизм, жадность, мстительность и многое другое. Можно попасть как под влияние мошенников, так и вод воздействие собственных инстинктов, что тоже до добра не доведет. Важные дела, намеченные на это время, лучше отложить, посвятив время незначительным занятиям.

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Вторник 24 ноября

День спокойной и неторопливой энергетики, когда категорически не рекомендуется куда-либо спешить. Суета не приведет к желаемым результатам — скорее, они окажутся прямо противоположными ожидаемым. Также — разумеется, если будет такая возможность — желательно найти время для отдыха: удастся аккумулировать позитивную энергию, которая в ближайшее время понадобится для плодотворной профессиональной деятельности.

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Среда 25 ноября

День, когда категорически не рекомендуется грустить — такой взгляд на мир не лучшим образом отражается на сложившейся ситуации. Высшие силы, которые сопровождают человека в течение всей го жизни, могут обидеться и показать, как бывает, когда они перестают о нем заботиться. Сегодня также можно признаваться в любви и делать предложение официально оформить отношения — как первое, так и второе будет воспринято с радостью и готовностью.

Четверг 26 ноября

Не самый приятный день лунного гороскопа, когда большинством людей овладевает апатия и нежелание что-либо делать. Причиной тому — внешний негатив, который оказывает сильное влияние на наше настроение и, как следствие, работоспособность. События нынешнего дня — как позитивные, так и негативные — являются результатом того, что сделали — и даже о чем думали — в предыдущий период времени, так что искать виноватых вокруг не стоит — необходимо спрашивать с себя.

Пятница 27 ноября

Один из самых сложных дней лунного календаря — его отрицательная энергетика делает человека слабым и безвольным. У нас нет сил, которые дали бы возможность противиться чужому — негативному — влиянию, поддавшись которому можно сделать то, о чем впоследствии придется пожалеть. Также желательно провести нынешний день в одиночестве и уединении. Из дома выходить нужно для того, чтобы побывать в лесу или парке, что позитивно отразится на самочувствии и душевном состоянии.

Суббота 28 ноября

День, когда необходимо обращать внимание на знаки, которые будет посылать человеку Вселенная. Даже, казалось бы, незначительная деталь, которой в другое время мы бы пренебрегли, сегодня может иметь огромное значение — необходимо принять их к сведению. В это время нежелательно уезжать из дома — даже недальняя и непродолжительная поездка может таить в себе серьезные опасности, но, как известно, кто предупрежден, тот вооружен.

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Воскресенье 29 ноября

День мощной позитивной энергетики, когда можно и нужно действовать активно и целеустремленно. Это также время отказа от материальных благ в пользу духовных. Свою точку зрения на важные жизненные и мировоззренческие моменты необходимо отстаивать во что бы то ни стало, а ложь — даже во спасение — является категорическим табу.

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