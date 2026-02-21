Луна / © Credits

Реклама

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 23 февраля по 1 марта.

Понедельник 23 февраля

Не самое лучшее время для начала работы над новыми проектами, поэтому, если существует хотя бы малейшая возможность, желательно перенести их старт на некоторое время. Зато продолжать доводить до ума дела, которые были начаты раньше, не только можно, но и нужно — это позволит расчисть площадку для будущей деятельности. В отношениях с близкими людьми очень важно не вспоминать прошлое6 возможно, значительное место в нем занимают двусторонние обиды, но ничего хорошего возвращение к ним не принесет.

Реклама

Вторник 24 февраля

День активных и решительных действий — прежде всего, профессионального характера, к которым нужно приступать, отбросив любые сомнения — ак в их целесообразности, так и в собственных силах и способностях. Не стоит, следуя народной мудрости, откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, поскольку таким образом можно упустить время и не сделать того, что мы для себя наметили. Также езды рекомендуют избегать мест массового скопления людей, что может быть опасно, прежде всего, для здоровья — велик риск подхватить серьезную вирусную инфекцию.

Среда 25 февраля

Не самый легкий день лунного календаря, когда негативные космические энергии могут испытывать нас на прочность, подбрасывая сложные ситуации разного рода. Они могут подталкивать нас к необдуманным, а потому рискованным и чреватым в будущем неприятностями шагам, которых делать не стоит. Выходов такой ситуации может быть только два: либо тщательно просчитывать каждое свое действие, либо отказаться от него совсем. Также не стоит совершать серьезные покупки — слишком велик риск просто выбросить значительную сумму денег.

Четверг 26 февраля

Гармоничное во всех отношениях время, которое дарит нам покой и душевное равновесие. Но, поскольку позитив этого времени очень тонкий и хрупкий, его нежелательно нарушать слишком решительными поступками, громкими словами и злыми мыслями — от всего этого необходимо отказаться. Нынешний лунные сутки как нельзя луче подходят для наведения порядка во всем, начиная с собственной души и отношений с другими людьми, и заканчивая нашей планетой в целом — даже выброшенный в мусорный контейнер фантик от конфеты будет работать на благоприятный энергетический фон во всем мире. С окружающими людьми нельзя ссориться и конфликтовать ни при каких условиях, даже если они сами будут нарываться на ссору, необходимо проигнорировать их действия.

Пятница 27 февраля

День, когда — как ы ни сложилась ситуация — важно доверять своей интуиции и действовать в согласии с ней и ее «мнением». Также можно — и нужно — мириться с людьми, отношения с которыми в последнее время стали натянутыми, сегодня для этого сложатся максимально благоприятные обстоятельства. Тем, чья работа связана с творчеством, звезды настоятельно рекомендуют взяться за работу над новым проектом — успех ьудет сопутствовать ему на всех стадиях.

Реклама

Суббота 28 февраля

Сложный день, когда в отношениях между людьми может царить ложь, а в окружающем мире будут возникать обманные ситуации, заставляющие нас совершать серьезные ошибки. Самое неприятное, что — в случае серьезной неудачи — в них даже нельзя будет никого обвинить — мы во всем окажемся виноватыми сами, поэтому осторожность в это время — превыше всего. Лучше ничего не делать, чем совершить глупость. К событиям, свидетелями или участниками которых мы можем стать сегодня, нужно отнестись очень внимательно: в них мы — как в зеркале — увидим свои проблемы, нуждающиеся в решении.

Воскресенье 1 марта

День, когда, несмотря на выходной, жизнь устроит нам своеобразный экзамен, во время которого очень важно продемонстрировать окружающим свои таланты и способности. Скорее всего, он коснется личной жизни, но, накануне новой рабочей недели, не исключена и профессиональная составляющая. Очень важно обращать пристальное внимание на идеи, которые в это время могут прийти в голову, некоторые из них окажутся очень перспективными.

Читайте также: