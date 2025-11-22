Лунный гороскоп на 24-30 ноября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Реклама

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 24 по 30 ноября.

Понедельник 24 ноября

День, когда нужно быть особенно внимательными к своим мыслям, поскольку они формируют и определяют не только на поступки, которые мы совершаем, но и на нашу жизнь в целом. Важно помнить об особенностях дня, стараясь добиться перемен к лучшему: в таком случае нужно искать виноватых не в окружающем мире, а в самих себе, и — как можно быстрее — исправлять их.

Реклама

Вторник 25 ноября

День не подходит для активных действий, поскольку вместо желаемого результата они принесут только разочарование. Но и отказываться от работы звезды не советуют –безделье станет источником недовольства собой и своими достижениями, точнее, их отсутствием. Зато можно — и нужно — подводить итоги предыдущей деятельности, а также составлять планы и отчеты на будущее.

Среда 26 ноября

День, когда особую силу приобретают высказанные вслух слова, поэтому необходимо быть очень осторожными в высказываниях — нельзя ничего говорить, не подумав, поскольку это может негативно сказаться на отношениях с окружающими людьми — как близкими, так и чужими. Нельзя никому отказывать в помощи — таким образом высшие силы будут проверять нас на способность сострадать: сочувствие и отзывчивость будут вознаграждено, а безразличие и равнодушие — наказаны.

Четверг 27 ноября

День квантового скачка, когда количество приложенных ранее усилий переходит в качество, что перемещает нас п на новый уровень в самых разных жизненных сферах. Именно поэтому очень важно понимать, по какому — правильному или ложному — пути он шел все это время. Исправить сложившуюся ситуацию в данный момент не удастся, но осознать свои ошибки и сделать важные выводы на будущее не только можно, но и нужно.

Пятница 28 ноября

День, когда нами овладевает темная энергетика, которую астрологи называют «сатанинской»: в результате мы становимся злыми, раздражительными и склонными к немотивированной агрессии. Еудивительно, что звезды советуют нам «закрыться», отказавшись от общения с неприятными людьми и — по возможности — практически не покидая стен своего дома.

Реклама

Суббота 29 ноября

День, когда энергия, переполняющая человека, дает возможность сдвинуть горы — прежде всего, в профессиональном отношении. Но, поскольку на календаре выходной, необходимо использовать моральные и физические силы для полноценного отдыха — он позволит подготовиться к новой рабочей неделе на все сто процентов.

Воскресенье 30 ноября

День, когда вряд ли удастся расслабиться и позволить себе пассивный отдых. Мощная энергия, которая овладевает человеком, не даст нам возможности вести спокойный и размеренный образ жизни и заставляет его активно действовать. Несмотря на это, не стоит тратить силы попусту — желательно делать только то, что действительно нужно и важно, зато и результат превзойдет все ваши ожидания.