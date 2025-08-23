Лунный гороскоп на 25-31 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 25 по 31 августа.

Понедельник 25 августа

Нынешний лунный день традиционно делится на две половины: с утра над нами будет властвовать негативная энергетика, которая после обеда постепенно превратится в позитивную. В это — послеобеденное — время можно проводить важные переговоры, заключать серьезные сделки и подписывать важные контракты. От любой физической нагрузки, даже если речь будет идти о занятиях спортом, лучше отказаться — она чревата серьезным переутомлением.

Вторник 26 августа

День, когда нас преследует недовольство — как всем миром, так и самими собой, своим положением и достижениями. Как правило, это ощущение не имеет ничего общего с реальным положением дел, поэтому не стоит делать из него трагедию — уже завтра от него не останется и следа. Впрочем, это и не значит, что нельзя значительно улучшить свое жизненное положение — как профессиональное, так и личное: звезды приветствуют инициативу любого рода. Непростую энергетику дня можно будет преодолеть, занявшись физическим трудом — например, несмотря на начало рабочей недели, провести генеральную уборку в доме.

Среда 27 августа

День, когда количество приложенных нами в любой сфере жизни и деятельности усилий переходит в качество. Велика вероятность того, что действия, направленные на профессиональные достижения, продвижение по карьерной лестнице или облагораживания жилья, дадут прекрасный результат. В отношениях с окружающими людьми ни в коем случае нельзя никого не обманывать: солгав один раз, мы попадем в сеть неправды, выбраться из которой окажется сложно, а в некоторых — особо сложных — случаях и невозможно.

Четверг 28 августа

Нынешний день — несмотря на его будний статус — не лучшее время для активных действий, поэтому от них лучше отказаться. Но и праздное времяпрепровождение звезды не приветствуют: на их взгляд, отсутствие каких-либо занятий может иметь не самые лучшие — прежде всего, для нашего настроения — последствия. Можно — и нужно — составлять планы на будущее: удастся выбрать единственно верные цели, на достижении которых необходимо сосредоточиться в ближайшее время.

Пятница 29 августа

День, когда особую силу приобретают слова: с их помощью можно убедить в своей правоте даже самого несговорчивого оппонента. Но у этого дара, который получит каждый из нас, будет и оборотная сторона — необходимо осторожно обращаться со словами, поскольку можно будет легко — совершенно того не желая — обидеть своего собеседника. Ну, а если дойдет до ссор с взаимными оскорблениями, восстановиться отношения будет сложно — они могут перерасти в долгосрочный конфликт.

Суббота 30 августа

День переосмысления и оценки своих поступков — как в профессиональной, так и в личной жизненной сфере. Можно — и в этом смысле удачно, что он впадает на выходной, когда у нас есть свободное время — проводить работу над ошибками, делать выводы и определять новые цели и задачи. С активными действиями, какой бы жизненной сферы они ни касались, звезды рекомендуют немного притормозить: сейчас усилия успехом не увенчаются, так что нужно взять тайм-аут и накопить необходимые для работы силы — как физические, так и моральные.

Воскресенье 31 августа

День, когда особенно активными становятся силы зла, жертвой которых может стать каждый из нас. Чтобы этого не произошло, нужно проявить осторожность. Ни в коем случае не стоит рисковать — велика вероятность травм и финансовых потерь, поэтому лучше не заниматься экстремальными видами спорта, не превышать скорость за рулем, не носить с собой большие суммы денег, не делать необдуманные покупки, о которых очень быстро придется пожалеть, и не ходить по безлюдным улицам в темное время суток.