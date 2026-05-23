Лунный гороскоп на 25-31 мая: что рекомендуется делать в каждый день недели

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 25 по 31 мая.

Понедельник 25 мая

День, когда не стоит добиваться своего любым путем — то, что предназначено человеку судьбой, придет к нему без особых усилий, а все остальное, даже если его заполучить, счастья не принесет. Сегодня желательно отказаться от мыслей о материальном — духовные ценности сделают возможным всплеск вдохновения и связанного с ним успеха в личной жизни. День также благоприятен для встреч с друзьями и родственниками — даже если днем по причине профессиональной занятости е для этого не будет времени, свидания с ними можно перенести на вечер.

Вторник 26 мая

День предназначен для целенаправленной и плодотворной, но обязательно масштабной деятельности. Решение любых вопросов будет успешным, поэтому необходимо воспользоваться моментом, чтобы приступить к работе над ними. Время также благоприятно для помощи другим людям: любое доброе дело принесет весомые плоды и очень быстро вернется сторицей. Силы, которыми мы будем обладать в данный момент, необходимо расходовать с умом: не стоит хвататься за все дела сразу –нужно выбрать только самые важные.

Среда 27 мая

Тихий и спокойный день, когда не предвидится резких и бурных событий, которые могут травмировать нашу психику. Звезды проверяют желание каждого из нас действовать в выбранном ранее направлении и выясняет, насколько серьезны наши намерения и с каким упорством и целеустремленностью мы готовы работать над собственными планами. Не стоит вступать в споры с людьми, с которыми мы находимся на разных интеллектуальных уровнях: доказать свою правоту нам в данном случае все равно не удастся.

Четверг 28 мая

День, когда в жизнь каждого человека возвращается его прошлое. Оно может принять любую форму — воспоминаний, встреч с некогда значимым для нас человеком, ощущение дежа-вю, главное, что его цель — извлечь урок из прошлого и учесть их в настоящем и будущим. От новых начинаний в это время лучше отказаться — успеха от них ждать не приходится

Пятница 29 мая

День, когда удача будет сопутствовать нам во всех профессиональных и жизненных сферах. Но на первый план, скорее всего, выйдет личная жизнь, в которой возможны неожиданные — и приятные — события, к которым необходимо быть готовыми. Одновременно мощный поток космической энергии сделает нас чересчур эмоциональными, что необходимо учитывать, особенно если есть необходимость о чем-то серьезно поговорить с близким человеком. Лучшая стратегия выхода из сложившейся ситуации — ограничить общение с окружающими.

Суббота 30 мая

День, активных действий, когда, поставив перед собой цель — в выходной день, скорее всего, бытового характера — нужно идти к ней, не отвлекаясь на посторонние занятия. Не стоит медлить, сомневаться в своих силах и — особенно — отступать назад: наметив цель, необходимо идти к ней. Нельзя давать волю негативным сторонам своей личности — это может рассорить с окружающими людьми, прежде всего, родными и близкими.

Воскресенье 31 мая

Редкий день, когда душа, мозг и тело человека находятся в абсолютном равновесии. Космическая энергия, которую почувствует сегодня каждый из нас, позволит решить любой вопрос, но поскольку речь идет о выходном дне они скорее всего, коснутся личной жизни каждого из нас. К чему бы ни именли отношения наши занятия, нежелательно напрягаться: толку от этого все равно не будет, поэтому желательно посвятить день своему хобби, а если лучше — отдыху, как и положено в воскресенье.

