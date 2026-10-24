ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
182
Время на прочтение
3 мин

Лунный гороскоп на 26 октября — 1 ноября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Каждый день нашей жизни не похож на другой, и его уникальность во многом определяется характеристиками выпадающих на это время лунных суток.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Луна

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — 26 октября — 1 ноября.

Понедельник 26 октября

День, когда ни в коем случае нельзя грустить и унывать — считается, Луна этого не простит. Даже если на душе неспокойно, нужно постараться отыскать хорошее в любой мелочи: мы с удивлением обнаружим, что его гораздо больше, чем мы можем предположить.

День также называют днем любви: знакомство, которое состоится в это время, превратится в долговременные — возможно, на всю жизнь — и счастливые отношения.

Вторник 27 октября

День, когда ничего не происходит просто так — любые события отражают внутренний мир человека: его стремления, проблемы и радости.

Окружающий мир подобен зеркалу, от внимания которого не ускользает ни одна — даже незначительная — мелочь, поэтому очень важно обращать внимания на ситуации этого времени, и прислушаться к мнению людей, являющихся авторитетами в той или иной области — как в профессии, так и в личной жизни.

Среда 28 октября

День, дьявольская энергетика которого опасна для любого — даже самого смелого решительного — человека, поэтому звезды рекомендуют — разумеется, по возможности — не покидать свой дом и не общаться с окружающими людьми, причем, не только незнакомыми, но и родными и близкими.

Четверг 29 октября

День духовного преображения, который облегчает моральное состояние и меняет взгляд на мир с пессимистического на оптимистический.

С глаз в такие дни как будто бы спадет пелена и появляются варианты выхода из проблемных ситуаций, которые еще вчера казались безнадежными. Можно начинать любые — даже самые сложные — дела, их результат будет успешным.

Пятница 30 октября

День, когда даже самые пассивные и ленивые люди, почувствуют всплеск энергии. Она позволит свернуть горы — разумеется, в переносном смысле.

Плюс — уверенность в себе и своих силах, а также решительность, дающая возможность замахнуться на самые сложные и трудновыполнимые дела, и смело можно приступать к их реализации.

Суббота 31 октября

День усиления умственных способностей, когда жизненная мудрость откроется даже не самым умным людям.

Стоит воспользоваться открывшимися возможностями, чтобы сделать работу, требующую недюжинных интеллектуальных усилий — другого столь же удачного времени придется ждать довольно долго.

Воскресенье 1 ноября

День опасен конфликтами в отношениях между людьми. Астрологи считают, что именно в это время мы чаще всего склонны лгать, изменять любимым и предавать тех, кто нам близок и дорог.

Возможно, зная об этом заранее, можно будет сдержать свои инстинкты и непоправимых последствий — в виде разрыва прочной и счастливой связи — удастся избежать

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie