Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — 26 октября — 1 ноября.

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Понедельник 26 октября

День, когда ни в коем случае нельзя грустить и унывать — считается, Луна этого не простит. Даже если на душе неспокойно, нужно постараться отыскать хорошее в любой мелочи: мы с удивлением обнаружим, что его гораздо больше, чем мы можем предположить.

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День также называют днем любви: знакомство, которое состоится в это время, превратится в долговременные — возможно, на всю жизнь — и счастливые отношения.

Вторник 27 октября

День, когда ничего не происходит просто так — любые события отражают внутренний мир человека: его стремления, проблемы и радости.

Окружающий мир подобен зеркалу, от внимания которого не ускользает ни одна — даже незначительная — мелочь, поэтому очень важно обращать внимания на ситуации этого времени, и прислушаться к мнению людей, являющихся авторитетами в той или иной области — как в профессии, так и в личной жизни.

Среда 28 октября

День, дьявольская энергетика которого опасна для любого — даже самого смелого решительного — человека, поэтому звезды рекомендуют — разумеется, по возможности — не покидать свой дом и не общаться с окружающими людьми, причем, не только незнакомыми, но и родными и близкими.

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Четверг 29 октября

День духовного преображения, который облегчает моральное состояние и меняет взгляд на мир с пессимистического на оптимистический.

С глаз в такие дни как будто бы спадет пелена и появляются варианты выхода из проблемных ситуаций, которые еще вчера казались безнадежными. Можно начинать любые — даже самые сложные — дела, их результат будет успешным.

Пятница 30 октября

День, когда даже самые пассивные и ленивые люди, почувствуют всплеск энергии. Она позволит свернуть горы — разумеется, в переносном смысле.

Плюс — уверенность в себе и своих силах, а также решительность, дающая возможность замахнуться на самые сложные и трудновыполнимые дела, и смело можно приступать к их реализации.

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Суббота 31 октября

День усиления умственных способностей, когда жизненная мудрость откроется даже не самым умным людям.

Стоит воспользоваться открывшимися возможностями, чтобы сделать работу, требующую недюжинных интеллектуальных усилий — другого столь же удачного времени придется ждать довольно долго.

Воскресенье 1 ноября

День опасен конфликтами в отношениях между людьми. Астрологи считают, что именно в это время мы чаще всего склонны лгать, изменять любимым и предавать тех, кто нам близок и дорог.

Возможно, зная об этом заранее, можно будет сдержать свои инстинкты и непоправимых последствий — в виде разрыва прочной и счастливой связи — удастся избежать

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