Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли – Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

Можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных – а иногда и непростительных – ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели – с 26 января по 1 февраля.

Понедельник 26 января

День негативной энергетики, когда не стоит поддаваться на провокации, которые могут устраивать нам как отдельные люди, так и мир в целом. Некрасивые поступки, которые можно совершить под их влиянием, окажут не самое положительное влияние на развитие событий в будущем, так что над каждым своим шагом в этот день необходимо хорошо подумать. Несмотря на это, препятствий на пути к достижению целей – как профессионального, так и личного характера – не предвидится, так что можно смело начинать над ними работать.

Вторник 27 января

Нынешний день – энергетический пик лунного месяца: все, что будет начато в это время, ждет серьезный успех. Не стоит терять времени – необходимо приступать к реализации проектов, которые давно планировались или находились в теоретической разработке. Впрочем, день может стать по-настоящему опасным для тех, кто решить провести его в лени и бездействии: в таком случае его мощная энергетика из положительной превратится в отрицательную.

Среда 28 января

День, когда философское настроение может настичь даже самых убежденных материалистов и скептиков. В такое время нам открываются тайные знания, касающиеся смысла жизни. Звезды советуют воспользоваться данными откровениями для того, чтобы получить ответ на важный вопрос, который не удалось получить другими способами – например, осознать, в чем состоит твое предназначение.

Четверг 29 января

Сегодня необходимо обращать внимание на знаки, которые будут приходить из разнообразных источников. В такие дни не бывает ничего случайного – любое слово или событие имеет важную смысловую нагрузку, поэтому не стоит их игнорировать.

Пятница 30 января

Под влиянием лунной энергии физические и моральные силы приближаются к своему пику, поэтому, несмотря на пятницу, нельзя бездействовать, тормозить уже находящиеся в работе проекты, откладывать важную работу на потом – в таком случае можно потерять нужный импульс и уже никогда не вернуться к тому, что забросили по собственной воле и… глупости.

Суббота 31 января

День, когда на поверхность выходят силы зла, которые пытаются склонить человека на свою сторону, подвергая их разнообразным искушениям. Противостояние темным силам – своеобразное испытание на прочность, которое должен пройти каждый человек.

Воскресенье 1 февраля

Один из самых гармоничных дней лунного календаря, когда от любой работы – в том числе, и по хозяйству – лучше отказаться. Важно также избегать ссор и конфликтов, нельзя допускать злых мыслей и недобрых пожеланий в адрес кого бы то ни было. Зато можно – и нужно – извиняться за проступки и мириться с теми, с кем по какой-то причине находишься в ссоре, и желать всем добра.

