Луна / © Credits

Реклама

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 27 апреля по 3 мая.

Понедельник 27 апреля

День — и логично, что в этом месяце он выпадает на понедельник — самими звездами предназначен для активной, целенаправленной и масштабной деятельности. Чем грандиознее будут наши намерения, тем более серьезными и внушительными окажутся результаты — и профессиональные, и финансовые, и личные. Нельзя бросать на полпути проекты, которые были начаты ранее — в них обязательно нужно поставить финальную точку. Время также благоприятно для занятий благотворительностью: она подарит не только душевное умиротворение, но и ощутимую пользу- как тем, кому мы поможем, так и нам самим.

Реклама

Вторник 28 апреля

День, когда по отношению к окружающим людям — даже если обычно они вызывают у нас негативные эмоции — нужно испытывать только добрые чувства, Любые плохие мысли и злые поступки позволят очень быстро узнать, как работает закон бумеранга — впрочем, давать негативу разгуляться нежелательно и в любой другой день. Также звезды рекомендуют делать окружающим подарки, даже если для них нет видимого повода. Причем, они совершенно необязательно должны быть дорогими и статусными: даже небольшой сувенир, побранный с учетом симпатий и интересов человека, может буквально окрылить его.

Среда 29 апреля

День, астрологическим символом которого является колесо, возвращающее в жизнь события и людей из прошлого. Помимо интересных встреч и ощущения дежа-вю он приносит важную и нужную возможность проанализировать сделанные ранее досадные ошибки и, выяснив их причину, избежать подобных промахов в будущем. Время также благоприятно для работы над ошибками — прежде всего, в тех делах, которые движутся крайне медленно или не в ту сторону: необходимо остановиться, проанализировать свои действия и понять, что мы делаем не так.

Четверг 30 апреля

День, когда удача сопутствует каждому из нас — ее обеспечивает накрывающая Землю мощная космическая энергия. Главное — перестать строить планы, а начать действовать, даже если тактика и стратегия достижения целей вызывает у нас вопросы. Тут главное — сделать первый шаг, отложив сомнения и колебания, тогда все остальное начнет складываться само по себе. К тому же, день может оказаться довольно напряженным: нагрузка на психику окажется сильной, противопоставить ей можно — и нужно! — режим труда и отдыха, который особенно важно соблюдать в это время.

Пятница 1 мая

День., который астрологи часто называют временем проверки на прочность: очень важно, как бы ни складывались обстоятельства, проявить выдержку, не давая им взять над нами верх. Не стоит бросать работу над проектом, который начал буксовать, а потому кажется бесперспективным — звезды советуют сделать последний рывок, который окажется не только завершающим, но и успешным.

Реклама

Суббота 2 мая

День всеобщей мировой гармонии, которую нельзя нарушать, иначе можно сломать хрупкий мир — как в душе, так и в окружающим мире. Нежелательно позволять себе не только резкие и рискованные действия и злые слова, но и недобрые мысли. Ладится будут только те дела — независимо от их свойства — которыми люди занимаются спокойно, без спешки. Также могут сложиться благоприятные условия для примирения с человеком, с которым нас в последнее время разлучили обстоятельства — сегодня установится редкостное взаимопонимание.

Воскресенье 3 мая

День, когда нельзя не только грустить и печалиться, но и просто унывать. Наше время не всегда располагает к проведению праздников, которые астрологи порекомендовали бы устроить в другое время, но поддерживать хорошее настроение необходимо, находя позитив даже в негативе. Прежде всего, хорошее настроение общение с любимыми людьми — не стоит им пренебрегать.

