Луна / © Credits

Реклама

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 27 октября по 2 ноября.

Понедельник 27 октября

День, когда необходимо обращать внимание на любые знаки, которые могут предсказать будущее — от гороскопов и гаданий на картах до статей серьезных аналитиков: в них будет содержаться определенное зерно истины. От активных действий в это время желательно отказаться, а вот составлять планы на ближайший период можно и нужно — именно сейчас удастся учесть все важные нюансы. Также успешными окажутся дела, требующие срочного завершения: они принесут не только удовлетворение от хорошо сделанной работы, но и прибыль.

Вторник 28 октября

В этот день необходимо анализировать свою профессиональную деятельность, и делать выводы из совершенных ошибок. Только работа над ними позволит в будущем избежать неудач и двигаться по успешной стороне жизни — как на работе, так и в личных отношения, в которых не помешает навести порядок. Желательно расстаться с теми, чье присутствие в нашей жизни давно не приносит радости.

Реклама

Среда 29 октября

День активизация сил зла, которые в это время становятся особенно сильными. Они могут нанести серьезный ущерб каждому человеку, поэтому рекомендуется быть бдительными и соблюдать осторожность. Нельзя принимать важные решения — особенно, под влиянием эмоций, верить на слово малознакомым людям и, тем более, идти у них на поводу, потакать своим слабостям и, вообще, делать то, о чем уже завтра — с большой долей вероятности — придется пожалеть. Не стоит обращать внимание на сны, которые могут присниться нынешней ночью: каким бы пугающим ни был», к реальности не будет иметь никакого отношения.

Четверг 30 октября

День должен пройти под знаком близких и любимых людей — прежде всего, детей и пожилых родственников. Поскольку энергии этих лунных суток непосредственно связаны с традициями семьи и рода, имеет смысл поддержать те из них, которые создают особую атмосферу в доме и мир в семье. Можно отправляться в любые поездки и путешествия, они пройдут и, что немаловажно, закончатся благополучно.

Пятница 31 октября

В этот день, день, несмотря на финал рабочей недели, нельзя тратить время и силы на мелочи: энергию, которую мы получаем о Луны и звезд нужно расходовать на действительно важные дела. Можно — и нужно — делать подарки, особенно тем людям, перед которыми мы хоть в чем-то виноваты: даже небольшое подношение может исправить ситуацию к лучшему. Поскольку любое неосторожно брошенное слово может привести к серьезным проблемам в отношениях с окружающими, в большинстве случаев лучше промолчать — так мы точно себе не навредим.

Суббота 1 ноября

День, когда мы становимся чрезмерно мнительными и обидчивыми, поэтому в общении нужно быть максимально тактичными. Очень легко кого-то задеть нечаянно, не имея недоброго умысла, а отношения надолго окажутся испорченными. В свою очередь и нам самим не стоит слишком остро реагировать на слова окружающих — в большинстве случаев они не будут иметь негативной подоплеки.

Реклама

Воскресенье 2 ноября

День, когда Вселенная спросит у каждого из нас, как он жил в последнее время, и либо «похвалит» его, либо заставит признать и, несмотря на выходной, исправить свои ошибки. Время также максимально благоприятно для занятий творчеством — создать настоящий шедевр сможет даже тот, кто до сих пор никаким креативом не занимался.