Лунный гороскоп на 28 июля – 3 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 28 июля по 3 августа.

Понедельник, 28 июля

День, когда любое действие будет иметь серьезные последствия, поэтому необходимо тщательно и всесторонне обдумывать каждый свой поступок: если он окажется правильным, уже в самое ближайшее время жизнь может измениться к лучшему, ну а в противном случае пенять придется только на себя. Не стоит подвергать сомнениям уже принятое решение, даже если к нему вас будут подталкивать люди, которых мы считаем достойными нашего доверия: несмотря ни на что, необходимо стоять на своем.

Вторник, 29 июля

День усиления умственных и интеллектуальных способностей, которые помогут как в работе, так и в личной жизни. Прежде всего, успех будет сопутствовать тем, кто занимается научной и литературной деятельностью, аналитикой и творчеством, впрочем, представители других профессий тоже внакладе не останутся. В это время также обострится интуиция, к которой нужно обращаться в поисках ответа н важные вопросы. При первой же возможности желательно провести на природе — это позволит пополнить запас энергии.

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Среда, 30 июля

День, когда можно — и нужно — заниматься благотворительностью, делая добрые дела тем, кто вас окружает. Никому нельзя отказывать в помощи, даже если будет казаться, что на нее не хватит ни времени, ни сил, да и смысла в ней трудно будет увидеть. Тем не менее, отказав в поддержке, можно будет очень скоро получить мощный бумеранг, приходить в себя от которого придется довольно долго. Также в это время никого нельзя обманывать — ложь может стать плохой приметой, что неблагоприятно повлияет на жизненную ситуацию.

Четверг, 31 июля

День негативной энергетики, когда в разы возрастает критичность по отношению к другим людям, которых захочется обсуждать и осуждать. Позитивной ее можно сделать, обратив острие критики против самих себя — время благоприятно для работы над ошибками, что позволит определить правильный жизненный путь на ближайшее время. Лучше всего пойдут дела, связанные со своим домом — от начала ремонта до перестановки мебели или тщательной уборки.

Пятница, 1 августа

Нынешний день — один из самых опасных в лунном месяце — требует особой осмотрительности и осторожности. Легко можно стать жертвой аферистов и мошенников, велик риск профессиональных конфликтов и ссор с близкими людьми, которые могут негативно сказаться как на карьере, так и на семейных и партнерских отношениях. День также неблагоприятен для серьезных финансовых операций — они чреваты убытками.

Суббота, 2 августа

День благоприятен для новых начинаний — особенно тех, которые — в силу их трудоемкости — откладывались в долгий ящик. Уже начатыми — или не имеющими особого значения — проектами сегодня лучше не заниматься, все равно особого толку от них не будет. А вот уделять время и внимание своей семье — благо, на календаре выходной — не только можно, но и нужно: близкие люди нуждаются в любви и участии. Время также благоприятно для наведения порядка — как в доме, так и в документах: вычистив эти «авгиевы конюшни», мы получим порцию свежей энергетики, которая поможет легко и быстро переделать все запланированные на следующую неделю дела.

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Воскресенье, 3 августа

День, когда любые — в выходной они будут, прежде всего, бытовыми и хозяйственными, вопросы будут решаться легко и без напряжения. Можно совершать финансовые операции любой сложности: они не только пройдут успешно, но и принесут солидные дивиденды в будущем — как близком, так и не очень. Рекомендуется также заниматься благотворительностью — сделанное добро вернется сторицей. Звезды также советуют обратить внимание на состояние организма — он давно нуждается в очищении, причем, как физическом, так и моральном, так что имеет смысл принять необходимые меры.