Луна / © Credits

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Каждый день нашей жизни не похож на другой, и его уникальность во многом определяется характеристиками выпадающих на это время лунных суток.

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

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С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — 28 сентября — 4 октября.

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Понедельник 28 сентября

День, когда мы можем как будто бы со стороны увидеть свою жизнь, что позволяет реально оценить сложившуюся в ней ситуацию. Его события покажут, насколько правильно мы живем: в нужном ли направлении движемся, добры или злы к окружающим, не совершаем ли поступков, о которых впоследствии будемжалеть.

Сделанные в результате выводы должны либо подтвердить правильность нашего жизненного пути, либо опровергнуть его — с последующим исправлением совершенных ошибок.

Вторник 29 сентября

День, когда обман и подвох может ожидать нам буквально на каждом шагу — причем, ожидать их можно как от врагов, так и от друзей. Негативное влияние на нас могут оказать даже — и это особенно обидно — самые близкие люди.

Их вины в этом нет — таким образом в этот день действуют лунные энергии, но разумную осторожность не только можно, но и нужно. Общение с окружающими нужно сократить до минимума, а стены своего дома покидать только в случае крайне необходимости.

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Среда 30 сентября

День, когда важно обращать внимание на знаки, которые будут попадаться на каждом шагу — они имеют большое значение. С их помощью высшие силы дадут понять, как поступить в той или иной жизненной ситуации — главное, прислушаться к их советам.

День также благоприятен для анализа предыдущего периода жизни и профессиональной деятельности — причем, не имеет значения, о чем идет речь — о достижениях или об ошибках.

Четверг 1 октября

Самый революционный день лунного календаря, в течение которого могут произойти кардинальные перемены во всех сферах жизни. Даже самые пассивные и ленивые люди в это время становятся активными и движутся к поставленной цели, не замечая возникающих на пути препятствий.

Ни в коем случае нельзя никого обманывать, особенно это касается близких людей: даже незначительная ложь, может в результате вырасти в серьезную проблему.

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Пятница 2 октября

День, когда то, что мы тщательно скрывали от окружающих или они от нас, выйдет на поверхность. Общаться сегодня можно только с теми людьми, включая друзей и родных, от которых нет никаких секретов, иначе есть риск проговориться о том, чем мы хотели бы умолчать.

Такими же осторожными необходимо быть и с чужими тайнами, которые могут стать известными нам — ни в коем случае нельзя делать ее публичным достоянием.

Суббота-воскресенье 3-4 октября

23-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, не самый легкий в лунном календаре, а, значит, это время требует осторожности. Велика вероятность не самых лучших проявлений человеческой натуры — раздражительности, вспыльчивости, агрессии, которые необходимо сдерживать хотя бы из чувства самосохранения — чтобы не вызвать ответную реакцию, которая может быть в разы сильнее и неадекватнее.

Душевное равновесие желательно сохранять любыми способами: общаясь с теми, кто нам дорог — прежде всего, детьми, занимаясь любимым делом, читая хорошие книги и слушая классическую музыку.

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