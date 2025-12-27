Лунный гороскоп на 29 декабря – 4 января: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 29 декабря по 4 января.

Понедельник 29 декабря

День, когда нужно начинать работу над новыми проектами, особенно, если, несмотря на длительную подготовку, их реализация так до сих пор и не началась. А вот к старым — отложенным на потом — делам пока лучше не возвращаться, успеха в них достичь все равно не удастся, а поскольку они ждали своей очереди довольно долго, то вполне могут подождать еще. Свободное время, если такое появится, желательно посвятить своей семье — особенно детям.

Вторник 30 декабря

День благоприятен для работы, поэтому можно будет легко и без напряжения решить любые вопросы профессионального характера. Можно также совершать любые — даже очень важные — финансовые операции: так уж встанут на небе звезды, что все они окажутся буквально обреченными на успех, так что необходимо ловить счастливый шанс.

Среда 31 декабря

День, когда благотворительность приносит тем, кто ею занимается, не только моральное удовлетворение, но и несомненную выгоду — сделанное ими добро вернется обратно в значительно увеличенном размере. В отношениях с окружающими необходимо соблюдать осторожность, не поддаваясь на враждебные выпады и провокации, которых может быть больше, чем хотелось бы.

Четверг 1 января

День возвращения прошлое, которое оставляет ощущение дежа-вю. Причем, путешествие в былые времена происходит не просто так: необходимо — и это прекрасное занятие для первого дня года — вспомнить все совершенные тогда ошибки профессионального и личного свойства и попытаться их исправить. В противном случае, Вселенная будет постоянно возвращать человека к такой ситуации, пока он не сделает важные выводы и не «закроет» ситуацию.

Пятница 2 января

День повышенной деловой активности, когда необходимо действовать. Он благоприятен для реализации прежде всего тех проектов, которые давно дожидаются своей очереди в списке первостепенных задач. Главное, чтобы любое начатое сегодня дело было скрупулезно и тщательно подготовлены — экспромт и импровизация не пройдут.

Суббота 3 января

День, когда велика вероятность попасть под чужое — негативное — влияние и стать жертвой мошенников. Можно оказаться в ситуации, которая лишит воли, заставит поступать не так, как хочется, а как диктуют другие, и, как следствие, ввергнет в депрессию. Противостоять такому развитию событий смогут те, кто сегодня останется дома и максимально откажется от общения с окружающими — выходной день этому способствует.

Воскресенье 4 января

День космической гармонии, когда можно — и нужно — отдыхать. Нужно, никуда не торопясь, заниматься только теми делами, которые приносят удовольствии. А вот делать то, что вызывает негативные эмоции, нельзя ни в коем случае. Также очень важно восстановить силы, которые стремительно истощаются — снова их аккумулировать поможет общение с любимыми людьми и друзьями.

