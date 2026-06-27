Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 29 июня по 5 июля.

Понедельник 29 июня

День, когда легко попасть под чужое — не всегда позитивное — влияние. Ситуации, в которых — с большой долей вероятности — мы можем оказаться, будут направлены на то, чтобы лишить нас воли и сбить его с намеченного им профессионального или жизненного пути. Особенно осторожными нужно быть родителям, дети которых склонны к асоциальному поведению, впрочем, взрослым тоже не стоит проявлять беспечность.

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Вторник 30 июня

День негативной энергетики, подталкивающей к поступкам, о которых впоследствии придется пожалеть. Общаться с окружающими людьми необходимо крайне осторожно — велик риск того, что из-а незначительного разногласия — вспыхнет серьезный конфликт, который может привести к полному прекращению отношений. Лучше провести день в одиночестве и посвятить его приятным занятиям, что в начале недли будет сложно, но — разумеется, при желании — возможно.

Среда 1 июля

День праздника и обретения внутренней и внешней гармонии, которую дает почувствовать позитивная космическая энергия. Отдых и общение принесут радость, в отношениях с близким человеком наметится идиллия, а вот ссориться и конфликтовать ни с кем нельзя — это может негативно сказаться на событиях ближайшего будущего.

Четверг-пятница 2-3 июля

18-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время, когда внешний негатив покушается на наше внутреннее содержание, делая людей равнодушными и апатичными. В такие дни ничего не происходит случайно — все, как плохое, так и хорошее — предопределено совершенными ранее поступками, так что обвинять в последствиях можно только на себя. Для серьезных дел и решения важных вопросов период не предназначен — их лучше перенести.

Суббота 4 июля

Один из самых сложных дней в лунном календаре, поэтому самое главное в это время — вести себя максимально осторожно, чтобы не нарываться на неприятности. Необходимо избегать ссор и споров, не стоит ввязываться в конфликты с посторонними и выяснять отношения с близкими, а также нежелательно тратить деньги — покупки, все как одна, окажутся неудачными. Но самое главное — сегодня лучше не покидать свой дом: в родных стенах никому ничего не угрожает.

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Воскресенье 5 июля

День, когда, несмотря на выходной, можно замахнуться на самую серьезную и сложную цель, обстоятельства для ее достижения сложатся самые благоприятные. Главным условием успеха станет уверенность в себе, которую нужно подпитывать, несмотря ни на что. Тем, кто хоть на минуту усомнится в собственных силах, рассчитывать не на что — их обойдут на повороте более удачливые, напористые и убежденные в своей непревзойденности соперники.

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