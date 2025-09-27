Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 29 сентября по 5 октября.

Понедельник 29 сентября

Довольно напряжённый день, который может принести массу неприятностей, если отнестись к нему легкомысленно и безответственно. Но, как известно, кто предупрежден, тот вооружен: не стоит реагировать на конфликты, а уже встревать в них, особенно если они непосредственно нас не касаются, тем более. Необходимо избегать неприятных людей, если же близкие люди станут провоцировать скандал, имеет смысл проигнорировать их недружелюбные выпады — они очень быстро поймут, что были неправы, и придут с извинениями. Самое лучшее, что можно делать в это время — это остаться наедине с собой, но в понедельник это вряд и будет возможно, поэтому нужно сократить общение с окружающими до возможного минимума.

Вторник 30 сентября

День благоприятен для новых дел и финансовых операций любой сложности. Огромный прилив энергии, который снизойдет на нас в это время, необходимо направить на благотворительность, причем, касаться она может как обездоленных людей, так и бездомных животных. В остальном желательно делать только то, что доставляет удовольствие — работа поневоле не принесет хорошего результата.

Среда 1 октября

День, когда по плечу окажутся задачи любого свойства — от профессионального и финансового до хозяйственного и личного. Мощная энергетика, которая будет его отличать, позволит преодолеть все возникающие на пути препятствия — она попросту сметет их. Поставив перед сбой цель, необходимо идти к ней, несмотря ни на что: счастливый шанс для ее достижения повторяться нескоро. В разговорах с другим людьми — особенно начальством — необходимо держать себя в руках.

Четверг 2 октября

День, когда — под влиянием лунной энергии — мы становимся мнительными, подозрительными и обидчивыми. Очень важно сдерживать свои эмоции, не обижать и, в свою очередь, самим не обижаться, и не реагировать на чужие провокации, которые возможны в это время. Необходимо помнить: любая ссора, начавшаяся в этот день, затянется надолго, а в особо сложных ситуациях и вовсе испортит отношения. Нельзя жалеть себя: такое — неконструктивное — чувство не даст добиться успеха ни в какой сфере жизни.

Пятница 3 октября

Нынешний день возвращает в наше жизнь людей и ситуации из прошлого. Ощущение дежа-вю, когда будет казаться, что когда-то это с нами уже было, дано не для приятных воспоминаний, а для работы над совершенными ранее ошибками. Осознав, что, когда и почему мы сделали не так, сможем избежать повторения такого рода неудач в будущем. Тем не менее, воспоминания о прошлом — даже очень приятные — не должны заменять сегодняшний день, на который необходимо тратить силы. К работе над новыми проектами можно приступать только тогда, когда будут завершены старые, а иначе они начнут тянуть назад и не дадут плодотворно работать.

Суббота 4 октября

День, когда будет удаваться любая работа, но, с учетом того, что на календаре суббота, можно предположить, что она окажется домашней. На выполнение той или иной задачи понадобиться гораздо меньше времени и усилий, чем обычно: этим стоит воспользоваться, чтобы осуществить неподъемные бытовые дела, не оставляя их на потом. Идеи, которые сегодня придут в голову, следует немедленно записать: уже в понедельник их можно будет довести до сведения непосредственного начальства и приступить к их воплощению в жизнь.

Воскресенье 5 октября

День негативной энергетики, делающей человека слабым и зависимым от негативных жизненных факторов. Впрочем, многие из нас могут проявить себя и с противоположной точки зрения, когда на поверхность выйдут не самые лучшие качества человеческого характер — завистливость, жадность, лживость, склонность к скандалам. Также велика вероятность стать жертвой непорядочных людей и просто мошенников, поэтому важно проявлять максимальную осторожность.