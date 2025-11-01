Лунный гороскоп на 3-9 ноября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 3 по 9 ноября.

Понедельник 3 ноября

День серьезных свершений, которые позволят каждому из нас, как говорят в таких случаях, сдвинуть горы. Все будет удаваться легко и быстро, поэтому важно воспользоваться шансом решить профессиональные — и не только — вопросы, которые имеют большое значение. Главное условие успешной работы — не отвлекаться на занятия, не имеющие к ней непосредственного отношения. Не стоит сомневаться в идеях, которые в это время придут вам в голову — они могут оказаться по-настоящему гениальными.

Вторник 4 ноября

День, когда многочисленные и разнообразные соблазны подстерегают нас со всех сторон. Какой бы сферы жизни они ни касались, необходимо их преодолеть, только в таком случае удастся сохранить уважение к себе. Самого пристального нашего внимания потребуют дети, особенно — подросткового возраста: попав под чужое влияние, они могут доставить массу неприятностей — как самим себе, так и всей своей семье.

Среда 5 ноября

Один из самых легких и гармоничных дней лунного месяца, который, несмотря на пик рабочей недели, идеально подходит для отдыха и релакса. Профессиональная деятельность в это время успешной не будет, поэтому желательно заняться любимым делом, которое — по причине занятости — мы в последнее время забросили. Если желания браться за хобби нет, можно — и нужно — просто отдохнуть.

Четверг 6 ноября

Нынешний день изначально предназначен для праздников и веселья, но в наше время, когда поводов для этого не так уж и много, нужно хотя бы сохранять оптимистичное состояние духа — грусть и печаль в такой ень находятся под запретом. Деловые — и личные — переговоры обещают успех только в том случае, если они пройдут в максимально неформальной обстановке — официоз и или отстранённость — достичь взаимопонимания не дадут.

Пятница 7 ноября

День — и это логично для финала рабочей недели — благоприятен для отдыха, который может понадобиться представителям всех знаков Зодиака. В общении с окружающими потребуется максимальная тактичность: мнительность и обидчивость, свойственные многим из нас, может превратить в оскорбление даже безобидную, но неоднозначную шутку. Также не стоит отвечать агрессией на соответствующее отношение окружающих — лучше просто проигнорировать его.

Суббота 8 ноября

День негативной энергетики, когда очень легко поддаться чужому влиянию и поступить не так, как хотелось изначально. Исправить совершенный поступок, скорее всего, окажется невозможным, а ощущение того, что ошибся, изменив себе, окажется не просто неприятным — оно будет мучительным. Лучший способ избежать такой ситуации — как можно меньше общаться с людьми, которые будут склонять к совершению выгодных для них поступков, и не прислушиваться к чужим советам.

Воскресенье 9 ноября

День, когда нужно максимально внимательно относиться к знакам, которые судьба и Вселенная будут посылать нам во множестве: они призваны корректировать поведение и, тем самым, изменить к лучшему линию жизни. Также очень важно избегать легкомыслия и легковерия: ввести нас в заблуждение в это время поневоле могут даже хорошо знакомые — и близкие — люди, поэтому любые факты и данные необходимо перепроверять.