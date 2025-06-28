Лунный гороскоп на 30 июня – 6 июля: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 30 июня по 6 июля.

Понедельник 30 июня

День обострения интуиции и неожиданного появления экстрасенсорных и даже магических способностей. Время, несмотря на начало рабочей недели, может стать логичным продолжением уик-энда — оно благоприятно для релакса: чем лучше и полноценнее мы отдохнем в этот время, тем больше сил сможем аккумулировать –уже завтра они нам понадобятся.

Вторник 1 июля

Сил — как моральных, так и физических — сегодня будет много, но тратить их надо разумно и экономно. В противном случае велика вероятность израсходовать ее на пустяки, которые не имеют никакого значения, и остаться без сил, необходимых для решения важных вопросов. Крайне осторожными необходимо обходиться со словами: сегодня они обретут максимальную силу, материализуются, и практически сразу вернутся к тому, кто их произнес, поэтому должны нести только добро.

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Среда 2 июля

День может принести испытания, последствия которых пойдут нам на пользу\: пройдя через них мы повысим самооценку и обретем уверенность в себе. Перспективы, открывающиеся в результате, порадуют и дадут возможность изменить жизнь к лучшему — как в моральном, так и в материальном смысле. Важно также обращать внимание на сны: они могут донести до человека факты и факторы, на которые в состоянии бодрствования он предпочитает закрывать глаза. День также благоприятен для очищения — как морального, так и физического: имеет смысл избавиться от мыслей и убеждений, которые уже не соответствуют вашему мировоззрению, и сесть на детокс-диету.

Четверг 3 июля

Один из самых неблагоприятных дней лунного календаря — силы зла становятся сильнее и могут представлять опасность для человека. Избежать ее помогут советы астрологов — главное, соблюдать осторожность: не доверяться незнакомым людям, не ходить по безлюдным улицам в темное время суток, не носить с собой большие суммы денег, не реагировать на провокации, не участвовать в чужих конфликтах. К сомнениям также стоит относиться с осмотрительностью: если какое-либо действие вызывает колебание, лучше его не совершать. А вот снам, в противовес предыдущей ночи, снам, какими бы приятными они ни были, доверять не стоит: они могут обмануть наши надежды ожидания.

Пятница 4 июля

День, несмотря на финал рабочей недели, благоприятен для новых начинаний — как профессионального, так и личного характера, которые долгое время откладывалось на потом. Активные действия, направленные на их реализацию, очень быстро принесут желаемые результаты. Время также благоприятно для общения на всех уровнях, но особенно плодотворными окажутся деловые переговоры. Максимум времени необходимо уделить общению с близкими людьми — сейчас они особенно в этом нуждаются.

Суббота 5 июля

День предназначен для плодотворной и масштабной деятельности — в выходной день они станут бытовыми и хозяйственными, мелкие, незначительные дела обречены на провал. Успешными обещают быть и финансовые дела: велика вероятность долгожданных выплат зарплат и гонораров, а также выигрыша в лотерею. Можно отправляться в поездки — как делового, так и личного характера: они пройдут без заминки, а в течение всего путешествия человеку будет сопутствовать удача. Можно также совершать покупки, особенно если вы давно их планировали и присматривались к ассортименту в магазинах и интернете: приобретенная сегодня вещь окажется качественной и будет служить долго.

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Воскресенье 6 июля

День, когда сделанное другим людям добро Вселенная непременно оценит и обязательно отблагодарит — впрочем, это касается и зла, от которого нужно воздерживаться всегда, а сегодня — особенно. Самое главное чувство, которое необходимо сегодня испытывать, — благодарность, которую важно чувствовать ко всем — начиная от прохожего, подсказавшего дорогу, и заканчивая высшими силами, определяющими нашу судьбу.