Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 30 марта по 5 апреля.

Понедельник 30 марта

День, когда жизнь нужно воспринимать с философской точки зрения: и либо менять то, что нас в ней не устраивает, либо мириться с ним ак с неизбежностью. Важно в любой ситуации сохранять спокойствие и не допускать эмоциональные всплески, которые нарушат не только внутреннюю гармонию, но и ход жизни в целом. В конфликты с окружающими, даже если они будут на них напрашиваться, вступать нежелательно — впрочем, такие рекомендации звезды дают всегда.

Вторник 31 марта

Встреча с прошлым, которая неизбежна в этот день, может принять самый неожиданный вид, но чаще всего в такие дни мы встречаем людей, которых давно не видели. Как правило, они приходят для того, чтобы открыть нам какую-то тайну или помочь в решении важного вопроса, значимого в данный момент. Возможно также, что нам пора вернуться к работе над проектами, которые в свое время не были доведены до логического конца.

Среда 1 апреля

Один из лучших во всем лунном календаре дней, когда удача сопутствует всем без исключения и касается всех сфер жизни и работы. В такие дни мы становимся не только на редкость трудолюбивыми, но и невероятно креативными, поэтому особенно успешными окажутся люди творческих профессий. За помощью и поддержкой, если таковые понадобятся, звезды советуют обратиться к тем, кто сделает все необходимое и не станет задавать лишних вопросов — родным и друзьям.

Четверг 2 апреля

День, когда на поверхность выходят силы зля, провоцирующие нас на злые мысли — особенно в виде пожеланий — и нехорошие поступки. Тем не менее, противостоять их влиянии не только можно, но и нужно, главное — захотеть это сделать. Время также благоприятно для восстановления справедливости: увидев, что кого-то рядом с нами незаслуженно обидели, обязательно нужно прийти на помощь.

Пятница 3 апреля

День покоя и уединения: ничего нельзя делать в спешке, поскольку результат окажется совсем не тем, на который мы изначально рассчитываем. Активные действия успеха не принесут, а окажутся только бессмысленной тратой таких ценных ресурсов как время и силы. С людьми, которые будут намерено идти на конфликт, сегодня луше не общаться.

Суббота 4 апреля

День праздников и веселья, но если поводов для них в наше время по понятной причине недостаточно, то нужно постараться хотя бы избегать грусти — она не понравится Луне и звездам. Можно — и нужно — заниматься творчеством, сегодня оно даст неожиданные, но впечатляющие результаты. Важно также контролировать энергетические потоки: даже будучи позитивными, они могут заставить человека совершить нескромные поступки, чем сами себя поставят в неудобное положение.

Воскресенье-понедельник 5-6 апреля

18-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время, когда главная опасность — попасть под чужое влияние, которое не в каждом случае окажется позитивным — скорее, наоборот. Как бы нас ни убеждали отказаться от своих убеждений, не стоит поддаваться на такие уговоры: уступив, мы очень скоро пожалеем о своей слабости. Не стоит назначать на эти дни романтические свидания и встречи с друзьями, да и вообще общение с окружающими людьми желательно свести к минимуму.

