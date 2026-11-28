Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — 30 ноября — 6 декабря?

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Понедельник-вторник 30 ноября — 1 декабря

22-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время усиления умственных и интеллектуальных способностей. В это время хорошо усваиваются новые знания, поэтому можно как учиться самим, так и учить других. На работе не стоит браться за серьезные и ответственные проекты, толку от этого все равно не будет никакого, так что лучше накануне выходных закончить начатые ранее дела. Отношения с руководством также оставляют желать лучшего — во избежание недоразумений не стоит спорить с ним, а еще лучше, вообще не попадаться ему на глаза.

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Среда 2 декабря

День испытаний, который приготовили нам звезды во всех сферах жизни и деятельности. В такое время происходит многоженство измен и предательств, к которым — если нет возможности изменить обстоятельства — необходимо отнестись философски. Эмоции, которые сегодня будут иметь преимущественно негативную окраску, очень важно сдерживать. Раздражительность, которая будет овладевать с утра, к обеду может перерасти в агрессию, что не самым лучшим образом скажется на наших отношениях с людьми, так что осторожность — превыше всего. .

Четверг 3 декабря

День идеально подходят для воплощения в жизнь серьезных планов. В это время не стоит скромничать: проекты, которые решено воплотить в жизнь, должны быть по-настоящему грандиозными. Если взяться за них именно в это время, обстоятельства для их реализации сложатся максимально благоприятные.

Пятница 4 декабря

День, когда ответы на важные вопросы нужно искать не снаружи, а внутри себя: большой силой обладает интуиции, к которой нужно прислушиваться в любой ситуации. Знаки, посылаемые судьбой, в этот день могут встречаться везде, главное — не пропустить их. Упадок сил не позволит работать на полную силу, поэтому лучше сосредоточиться на рутинных и монотонных делах, не требующих особого внимания и усердия, а вечер и вовсе желательно посвятить отдыху.

Суббота 5 декабря

Напряженный день, в течение которого конфликты будут возникать на ровном месте. Если принимать участие хотя бы в некоторых из них, можно потерять энергию, предназначенную для мирных целей, в этот день — домашних хлопот. Прежде чем встревать в выяснение отношение с кем-либо, необходимо подумать, стоит ли оно того. Принятие важных решений стоит отложить на несколько дней — сегодня же велика вероятность того, что мы необъективно оценим обстоятельства и, в результате, придем к ошибочному выводу.

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Воскресенье 6 декабря

Один из самых сложных дней месяца, которому свойственны упадок сил, плохое настроение, агрессия со стороны окружающих, слабость и недомогания. В связи с этим необходимо сократить физическую нагрузку, отказаться от общения с неприятными людьми, позаботиться о приеме прописанных врачами медикаментов и сделать себе что-нибудь приятное — например, купить мелочь — даже такой день можно пережить легко и без последствий.

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