Луна / © Credits

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Каждый день нашей жизни не похож на другой, и его уникальность во многом определяется характеристиками выпадающих на это время лунных суток.

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить.

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Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — 31 августа — 6 сентября.

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Понедельник 31 августа

День мощной энергетики, которая может стимулирует к решительным поступкам даже самых пассивных людей. Важно настраиваться на хорошее, тогда можно будет рассчитывать на выгодные предложения в профессиональной сфере, неожиданную прибыль, успешные рабочие командировки и удачу в личной жизни. Наилучших результатов удастся достичь, работая в коллективе — как известно, один в поле не воин.

Вторник 1 сентября

Положительно заряженная энергия дня благотворно повлияет на моральные качества человека. В такие дни люди становятся не только умнее, но и добрее и отзывчивее, что значительно облегчит общение с окружающими. Люди охотно идут навстречу друг другу, помогая морально и материально, и смотрят на мир с оптимистической точки зрения.

Среда 2 сентября

Нынешний день — время усиления умственных и интеллектуальных способностей. Можно как получать, так и передавать другим знания и связанные с ним навыки, а также быстро отыскать нужное в любых источниках. Работа, на которую в другое время уходит несколько часов, будет сделана буквально за минуты. Касается это не только информации, но и любой сферы жизни и деятельности.

Четверг 3 сентября

День благоприятен для любых начинаний — как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Переполняющая человека энергия позволит замахнуться на самые серьезные и перспективные проекты, поэтому не стоит терять времени, иначе можно упустить шанс на успех. Все, над чем придется работать в этот день, не только сделается легко и быстро, но и просуществует долго.

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Пятница 4 сентября

День, когда энергии в организме недостаточно, поэтому силы необходимо экономить. Заниматься нужно только теми делами, без которых нельзя обойтись. Общение с людьми может утомлять, поэтому время лучше провести в тишине и покое, если же такой возможности не будет, хотя бы свести разговоры с окружающими к минимуму. Принимая решение, необходимо прислушиваться к внутреннему голосу и знакам, которые будут посылать высшие силы.

Суббота-воскресенье 5-6 сентября

25-й лунный день, который займет двое календарных суток, времяпустых хлопот, располагающий к бесцельным разговорам, спорам, сплетням, суете и бездумному транжирству. Избежать таких — не лучших — проявлений человеческой натуры удастся только тем, кто сможет ограничить общение с малознакомыми людьми, и, по возможности, провести время в одиночестве — например, за чтением или просмотром хорошего кино.

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