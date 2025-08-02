Лунный гороскоп на 4-10 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 4 по 10 августа.

Понедельник 4 августа

День, когда — из-за повышенной эмоциональности и впечатлительности — мы можем стать чрезмерно обидчивыми, вследствие чего и сами обижаемся, и других обижаем: не стоит затаивать злобу, также нельзя ссориться, поскольку примирение, скорее всего, окажется длительным и сложным. Важно — хотя бы на время — позабыть о материальном и сосредоточиться на моральных сферах: например, вспомнить о том, что в последнее слишком мало внимания уделяли любимому человеку или родным, и исправить ошибку.

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Вторник 5 августа

День встречи с прошлым, когда в нашу жизнь — вместе с ощущением дежа-вю — могут вернуться былые обстоятельства, ситуации и люди. Происходит это, как правило, не просто так, а с определенной целью: благодаря им можно будет осознать и проанализировать сделанные ранее ошибки и найти способ их исправить. Необходимо отказаться от реализации серьезного проекта, даже если он был заранее запланирован на этот день — лучше заняться мелкими делами, без которых трудно будет приступить к новым начинаниям.

Среда 6 августа

День благоприятен для общения с окружающими людьми, которые — в силу раскрепощенности и внутренней свободы — легко идут на контакт. Сложатся идеальные обстоятельства для старта нового — возможно, собственного — дела: все начинания буквально обречены на успех, главное — не лениться, а с готовностью и энтузиазмом приступить к работе. От физической нагрузки, которая отнимет силы, необходимые для личной жизни и работы, сегодня лучше отказаться в пользу умственной и интеллектуальной — она окажется успешной.

Четверг 7 августа

День, когда легко попасть под чужое, не всегда благожелательное влияние, что может привести к нежелательным поступкам. Не стоит принимать близко к сердцу поведение родных людей, у которых может быть семь пятниц на неделе: такое их поведение обусловлено лунными циклами — уже завтра оно пройдет. Планировать новый проект необходимо только после того, как будет проведена работа над предыдущими ошибками и сделаны выводы о том, как предотвратить их в будущем. Профессиональный успех придет только к тем, кто будет работать по заранее составленному плану — от метаний из стороны в сторону, пользы не принесут.

Пятница 8 августа

День негативной космической энергетики, подталкивающей к поступкам, о которых впоследствии придется пожалеть. Общаться с окружающими людьми необходимо крайне осторожно — велик риск того, что из-за незначительного разногласия вспыхнет серьезный конфликт, который может привести к полному прекращению отношений. Если есть такая возможность, лучше провести день в одиночестве и посвятить его приятным занятиям — например, своему хобби.

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Суббота 9 августа

День позитивной космической энергии, которая помогает обрести внутреннюю и внешнюю гармонию. Удачным окажется любое — сегодня, скорее всего, хозяйственное — начинание, поэтому не стоит медлить — нужно приступать к реализации тех проектов, которые мы — из-за их важности и трудоемкости — откладывали на другое время. Отдых и общение, которым нужно посвятить выходной, принесут радость, а в отношениях с близким человеком наметится идиллия. Ссориться и конфликтовать ни с кем нельзя — это может негативно сказаться на событиях ближайшего будущего.

Воскресенье 10 августа

День, когда ничего не происходит случайно, все — как плохое, так и хорошее — предопределено совершенными ранее поступками, так что — в любом случае — пенять можно только на себя. Для серьезных дел и решения важных вопросов день, и это логично в выходной, не предназначен — лучше перенести. Нежелательно отвечать на выпады недоброжелательно настроенных людей соответствующим образом — ничего кроме конфликта, который никому не нужен, это не принесет, так что лучше проигнорировать их и промолчать.