Лунный гороскоп на 4-10 мая: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Реклама

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 4 по 10 мая.

Понедельник-вторник 4-5 мая

18 лунный день, который займет двое календарных суток, сложен для человеческой психики, поскольку делает нас чувствительными к мнению окружающих: оно — в отличие от нашего собственного — кажется нам единственно верным. Но не все, кто будет находиться рядом нас в этот день. имеют благие намерения, поэтому, пойдя на поводу у тех, кто стремится за наш счет получить выгоду, мы — с большой долей вероятности — сами получим убытки, причем, не только материальные, но и моральные, и еще неизвестно, что хуже. Как бы мы ни были заняты на работе, нельзя оставлять без внимания близких людей — особенно детей и родителей, с ними нужно провести хотя бы немного времени. Возможны не самые приятные открытия, которые коснутся окружающих людей: некоторые из них окажутся совсем не такими, какими мы привыкли их считать.

Реклама

Среда 6 мая

День лунного календаря, который пользуется у астрологов репутацией дьявольского, его символом является паучья сеть. Мы, как будто бы в паутину, попадаем под влияние злых сил, а одолеть его очень сложно, а порой и невозможно. Самое главное в этот день — как можно меньше общаться с окружающими людьми, особенно если мы плохо их знаем, и постараться не покидать стен своего дома. Как первое, так и второе в будний день будет непросто, но возможно, особенно если постараться, В таком случае день желательно посвятить уборке, во время которой выбросить все, что прохудилось, испортилось или вызывает неприятные ассоциации.

Четверг 7 мая

День, когда можно приступать к воплощению в жизнь любых идей, даже если они будут идти, как говорят в таких случаях, «с колес», то есть, практически без подготовки. Энергетика дня позволит достичь даже таких — незапланированных заранее — целей, поэтому, если в голову придет неожиданная идея, нельзя терять время, чтобы не упустить шанс. Главное — не размышлять и не анализировать свои поступки, а действовать –причем, чем решительнее, тем лучше. Особенно важно обратить внимание на решение финансовых вопросов — вне зависимости от своего масштаба, они окажутся успешными.

Пятница 8 мая

Время революционных перемен, которые, как правило, касаются всех сферой нашей жизни и деятельности — большой объем лунной энергии позволит воплотить в жизнь любые проекты. Главное в это время — не идти на попятную: как бы ни складывались обстоятельства, нежелательно отказываться от принятых ранее решений, а начатые дела обязательно нужно доводить до логического конца — отказавшись от своих намерений, вернуться к ним, скорее всего, уже не удастся, а, значит, время и силы будут потеряны зря.

Суббота 9 мая

День мудрости, в течение которого нам могут открыться тайные знания, касающиеся как нашей жизни, так и всего мироздания в целом. Благодаря активизации умственных способностей, день благоприятен для получения новых знаний — они будут усваиваться на удивление легко. Также люди не склонны хранить секреты, которые стали им известны. Поэтому встречаться с родными и друзьями звезды советуют только в том случае, если нам нечего от них скрывать, а иначе можно неожиданно проговориться о фактах о которых лучше было бы умолчать. Заниматься спортом в этот день нужно с осторожностью: вместо ожидаемой пользы он может принести вред — в виде разнообразных травм.

Реклама

Воскресенье 10 мая

Не самый легкий день лунного календаря, который астрологи называют временем испытаний. Как правило, они касаются отношений с другими — особенно близкими — людьми, которые могут преподнести нам неприятные сюрпризы. Как правило, они касаются супружеских измен и предательств близких людей, отмахнуться от факта которых в большинстве случаев не получится — на них обязательно приедятся реагировать. Главное — не спешить: принятое сгоряча решение отменить уже не удастся. Также в это время мы будет склонны к раздражительности и даже агрессивности, под их влиянием мы можем совершить поступки, о которых впоследствии пожалеем — необходимо сдерживать свои эмоции и инстинкты.

