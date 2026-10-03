Лунный гороскоп на 5-11 октября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — 5-11 октября.

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Понедельник 5 октября

День мощной космической энергии, которые пробуждает в нас невиданную до сих пор силу — как моральную, так и физическую. Время — что благоприятно для понедельника — предполагает активные действия, направленные на разрушение старого во имя создания нового. Причем, касается это не только профессиональных или бизнес-вопросов, но и личной жизни. Те не менее, любые физические действия в это время должны находиться под контролем разума, иначе можно совершить множество непростительных ошибок.

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Вторник 6 октября

День, когда от новых — важных — проектов нужно отказаться — успеха иметь не будут. Однако это не значит, что нужно бездельничать: сегодня особенно важно не прекращать усилий, начатых ранее. Даже небольшие шаги, сделанные в это время, приблизят к поставленной цели и будет по достоинству оценено Вселенной, которая любит тех, кто последовательно и упорно делает свое дело, и всячески помогает им.

Среда 7 октября

День, когда недостаток энергии может негативно повлиять не только на жизненную ситуацию, но и на настроение, которое сегодня пойдет на спад. Избежать этого можно будет, включив режим «энергосбережения», когда заниматься нужно только действительно важными делами, отложив менее значимые на некоторое время. Прежде всего, это поможет правильно, без ссор и конфликтов, выстроить отношения с окружающими — прежде всего, близкими — людьми.

Четверг 8 октября

День благоприятен для любого вида деятельности, особенно если она связана с новыми начинаниями. Любые дела, которые могут подождать, лучше перенести на другое время — жаль тратить на них мощную созидательную энергетику этого времени. Если все проекты будут завершены, можно — и нужно — составлять планы на будущее, причем, чем грандиознее кажутся намерения, тем легче их будет осуществить.

Пятница 9 октября

День, как и положено финалу рабочей недели, обещает стать спокойным и приятным во всех отношениях. Нельзя ссориться, конфликтовать, повышать голос и допускать злые мысли. Время желательно провести в тишине, занимаясь тем, что интересно и доставляет удовольствие — например, своим хобби.

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Суббота 10 октября

Самый опасный во сем лунном календаре день, негативная энергетика которого представляет для человека серьезную опасность. Разнообразные опасности могут ожидать человека за стенами его дома, поэтому — если, конечно, в выходной будет такая возможность — лучше из него без крайне необходимости не выходить. Настроение будет стремиться к нулю, из-за чего отношения между людьми — даже совершенно не знающими друг друга — могут привести к серьезным конфликтам.

Воскресенье 11 октября

День, когда, несмотря на выходной, можно приступать к реализации проектов, подготовкой которых мы занимались в последнее время. При этом ни с кем нельзя делиться своими замыслами и планами: даже самым близким и проверенным людям не стоит говорить о том, что задумали. Главная опасность состоит в том, что вместе со словами может уйти энергия, необходимая для того, чтобы сказка стала былью, а, значит, все усилия окажутся напрасными.

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